YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Hayırsever vatandaştan eğitime katkı

Hayırsever vatandaştan eğitime katkı

VAN HABERLERİ  | 11.02.2020 14:13 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran ilçesinde bin öğrencisi bulunan Yavuz Sultan Selim İlk ve Ortaokulundaki 210 kişilik çok amaçlı konferans salonu, hayırsever bir vatandaş tarafından onarılmaya başlandı.Üç yıl önce atıl durumda bulunan, ancak belediye başkanlığınca onarılarak kullanıma sunulan çok amaçlı konferans salonu, hayırsever Adem Çınarbay tarafından yeniden bakıma alındı.

Van’ın Çaldıran ilçesinde bin öğrencisi bulunan Yavuz Sultan Selim İlk ve Ortaokulundaki 210 kişilik çok amaçlı konferans salonu, hayırsever bir vatandaş tarafından onarılmaya başlandı.
Üç yıl önce atıl durumda bulunan, ancak belediye başkanlığınca onarılarak kullanıma sunulan çok amaçlı konferans salonu, hayırsever Adem Çınarbay tarafından yeniden bakıma alındı. Geleceğimizin teminatı olan çocukların eğitimine destek vermek istediğini ifade eden Çınarbay, “Belediye başkanlığımızın okullarımıza verdiği önem ve başlatmış olduğu yenileme ve tadilat çerçevesinde bende bir nebze tuzum olsun düşüncesiyle Yavuz Sultan Selim İlkokulunda bulunan çok amaçlı konferans salonunun onarım ve bakımını üstlendim. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize yapılan yatırımlara katkım olsun istedim. Bizler ilçemizde bina, fabrika, camii ve okul yapabiliriz, ancak geleceğinizin teminatı olan çocuklarımıza yatırım yapmış olmak apayrı bir duygudur. Bu yönüyle belediyemizin başta ilçe merkezi ve kırsaldaki öğrencilerimize yönelik eğitime sunduğu katkılar kapsamında bir nebze de olsa katkı sunmak beni mutlu ediyor. İlçemizde çok amaçlı 210 kişi kapasiteli konferans salonunda başlatmış olduğumuz tadilatı yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah kısa sürede tadilatı tamamlayarak öğrencilerimiz hizmetine sunacağız. Her duyarlı vatandaşın bu tür katkılar sunması hem bizleri hem de geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı mutlu edecektir” dedi.
Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari ise Yavuz Sultan Selim İlk ve Ortaokulunda bulunan 210 kişilik çok amaçlı konferans salonunun atıl durumda olduğunu hatırlatarak, “Ancak belediyemiz gerekli bakım ve onarımları yaparak yeniden öğrenci ve halkımızın hizmetine sundu. Çok amaçlı kullanılan konferans salonumuz, hayırsever bir kardeşimizin yardımlarıyla daha da güzelleşecek. Bu kardeşimi yürekten kutluyorum. Çaldıran Belediyesi olarak ilçemizde eğitim öğretim gören yaklaşık 20 bin öğrencimiz ve binlerce vatandaşımız bu çok amaçlı konferans salonundan faydalanacaktır. Bu tür duyarlı kardeşlerimizin ilçemize katkı sunması bizleri mutlu ediyor. İnşallah iki hafta içinde yenileme tadilatı devam eden konferans salonumuz tamamlanarak hizmete girecektir” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yeni nüfus müdürü görevine başladı

Yeni nüfus müdürü görevine başladı

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Hareketsiz yaşam bölgesel yağlanmalara sebep oluyor

Hareketsiz yaşam bölgesel yağlanmalara sebep oluyor

Aydınlı izciler ’2020 Kış Kampı’ndan döndü

Aydınlı izciler ’2020 Kış Kampı’ndan döndü

Yozgatlılardan muhteşem gece

Yozgatlılardan muhteşem gece

Van Namaz Vakitleri 11 Şubat Salı

İmsak
05:33
Sabah
06:56
Öğle
12:26
İkindi
15:19
Akşam
17:46
Yatsı
19:03

Van Nöbetçi Eczaneler11 Şubat Salı

Akay Eczanesi
Ipekyolu
İncir Eczanesi
Ipekyolu
Oflas Eczanesi
Ipekyolu
Sağlık Eczanesi
Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Çaldıran-Doğubayazıt kara yolunda kontrollü geçiş

Çaldıran-Doğubayazıt kara yolunda kontrollü geçiş

YYÜ’de kar tatili

YYÜ’de kar tatili

Van YYÜ Ferit Melen Kütüphanesi kısmen hizmete açıldı

Van YYÜ Ferit Melen Kütüphanesi kısmen hizmete açıldı

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Funda Pastanesi’nden Van’da ve Türkiye’de bir ilk

Funda Pastanesi’nden Van’da ve Türkiye’de bir ilk

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.