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Hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan yardım paketleri ihtiyaç sahibi 1000 aileye dağıtıldı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 26.04.2020 12:04 | Son Güncelleme

Erzincan’da Yalınca Köyü Cemevi tarafından hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan yardım paketleri ihtiyaç sahibi bin aileye dağıtıldı.Yalınca Köyü Cemevi tarafından ihtiyaç sahibi aileler için yardım çalışması başlatıldı.

Erzincan’da Yalınca Köyü Cemevi tarafından hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan yardım paketleri ihtiyaç sahibi bin aileye dağıtıldı.
Yalınca Köyü Cemevi tarafından ihtiyaç sahibi aileler için yardım çalışması başlatıldı. Bu kapsamda öncelikle acili yeti olan ve kalabalık olup da tek maaşla geçinen aileler belirlendi. Yardım faaliyetine yurtdışı ve yurdun birçok ilinde ikamet eden Erzincanlı hayırsever destek verdi.
Toplanan yardım kolileri ihtiyaç sahibi ailelerin rencide olmayacağı şekilde ulaştırıldı.
Yalınca Köyü Cemevi Başkanı Selçuk Güzel, “Yalınca Cemevi yönetimi olarak cemevlerinin sadece bir ibadethane ve cenaze törenlerinin yapıldığı yerler olmadığını gösterdik. Gençlere yönelik pek çok alanda eğitimler, kurslar düzenlendi. Dersleri iyi olan öğrencilerin diğer öğrencilere destek olacağı etüt saatleri düzenlendi. Kütüphane oluşturuldu. Bahar aylarının gelmesiyle Cemevi bünyesinde oluşturulan gençlik kolları birimi, kendi köyleri ve çevre köylerde çevre temizliği yaptı. Yaşlı insanların evlerini temizledi. Pek çok kültürel etkinliğe imza attılar. Salgın ile karşı karşıya kaldığımız bu süreçte kırk yemeği, can aşı, hayır yemeği gibi cemevinde düzenlenmek istenen bu tür etkinlikleri hayır sahipleri ile de görüşerek köyde ihtiyaç sahiplerine gıda ve temizlik kolisi dağıtımına çevrildi. Bu öneri çığ gibi büyüdü, gurbetçilerin ve iş adamlarının destekleriyle de "Yergat" ismi verilen bir kampanyaya dönüştü. Kampanya Yalınca Köyü sınırlarını aştı. Hemen hemen Erzincan merkez dahil bağlısı pek çok köy ile Tunceli Pülümür ve Sivas Divriği köylerinden gelen taleplere de cevap verildi. Bu kapsamda bin aileye ulaştık. Alevi - Sünni, Kürt - Türk hiç bir ayrım yapmadan talepte bulunan herkese imkanlarımız dahilinde ulaştık. İş yerleri kapalı olan esnafımıza dokunmaya çalıştık. Sadece iş adamlarımız ve gurbetçilerimiz değil, sınır bölgesinde görevli askerlerimizden de katkı sunmak için bizimle iletişim kuranlar oldu. Katkı sunan, destek olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Hak lokmalarını kabul etsin. "dedi.

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