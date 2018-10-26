Hayko Cepkin'den Beşiktaş - Genk maçı sonrası isyan

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Genk'e 4-2 kaybetti. Genk maçının ardından şarkıcı ve aynı zamanda Beşiktaş taraftaır olan Hayko Cepkin, twitter hesabından sosyal medyayı sallayan bir paylaşımda bulundu.

Hayko Cepkin, "Beşiktaş ruhu ile oynamayan her futbolcu yuhalanmayı tadacaktır. Alkışlanan alkışlanıyor. Ayrı gayrı yok, kayırma yok" dedi.

Beşiktaşlı taraftarlar, Vodafone Park'ta oynanan ve 4-2 kaybedilen Genk maçında yönetimi protesto etti. Uzun süre "Yönetim bu takım senin eserin" diye bağıran taraftarlar, futbolcular arasında sadece Gökhan Gönül ve Medel'e destek oldu. Maçın ardından siyah beyazlı taraftarlar Gökhan Gönül, Medel'i buraya getir diye bağırdı. Beşiktaş taraftarları bu iki futbolcu dışında teknik direktör Şenol Güneş'e destek tezahüratlarında bulundu.





