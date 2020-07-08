Haymana’da 50 dönümlük buğday tarlası kül oldu

Ankara’nın Haymana ilçesinde çıkan yangında 50 dönümlük buğday tarlası kül oldu.

Yangın saat 13.00’de Ankara’nın Haymana ilçesi Sındıren Mahallesi’nde bulunan buğday tarlasında çıktı. Dumanların yükseldiğini gören köylüler hemen olay yerine hareket etti. Köylüler olay yerine geldiklerinde yangının büyüdüğünü fark ederken kendi imkanlarıyla da müdahale etti. Köylüler, İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen İtfaiye erleri alevlere kısa süre içinde müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı. Çıkan yangında 50 dönümlük buğday tarlası küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

