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Hayranı bir anda sahneye atlayınca neye uğradığını şaşırdı! Hadise konserinde korku dolu anlar

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
23.07.2024 16:21
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Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Hadise son konserinde korku dolu anlar yaşadı. Bodrum'da sevenleriyle buluşan ünlü şarkıcı sahnedeyken kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen bir erkek hayranı güvenliği aşarak sahneye koştu. Güvenliğin hemen devreye girdiği anlarda ünlü şarkıcı omzundan darbe aldı.

MYNET-Son dönemde özel hayatı, sahne şovları ve cesur kostümleri ile adından söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise bir yandan da konser maratonuna hız kesmeden devam ediyor.

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HADİSE 22

HAYRANI BİR ANDA SAHNEYE ATLADI

Önceki akşam Bodrum'da konser veren Hadise sahnedeyken korku dolu anlar yaşadı. Hadise ile fotoğraf çektirmek isteyen bir erkek hayranı güvenliği aşarak bir anda sahneye atladı.

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ŞARKI SÖYLEMEYİ BIRAKMADI

Güvenliğin hemen araya girdiği anlarda Hadise omzundan darbe aldı. Ünlü isim korku dolu anlarda şarkı söylemeyi bırakmadı.

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Hadise konserindeki o anlar Blog Yağmuru hesabından paylaşıldı.

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Hadise
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