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Hayranları Arka Sokaklar'a dönmesini istiyordu! Uğur Pektaş'tan flaş karar

05.10.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gözlerden uzak bir hayat yaşayan ve maneviyata yönelen Uğur Pektaş flaş bir karar aldı. Hayranları Arka Sokaklar'a dönmesini isterken Uğur Pektaş 'Teşkilat-ı Mahsusa Trablus' dizisiyle ekranlara dönmeye karar verdi. Pektaş uzun süredir gözlerden uzak yaşıyordu.

Hayranları Arka Sokaklar'a dönmesini istiyordu! Uğur Pektaş'tan flaş karar

Hem Survivor hem de Arka Sokaklar dizisiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Uğur Pektaş Gamze Özçelik ile boşandıktan sonra gözlerden uzak bir hayat sürmeye başlamıştı. Son olarak maneviyata yöneldiği bilinen Pektaş, yazar, avukat ve mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer'in cenaze töreninde ortaya çıkmıştı.

Hayranları her fırsatta "Arka Sokaklar'a dön" mesajları yağdırırken ünlü oyuncu flaş bir karar verdi. Snob Magazin'den Arif Hür, "Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Uğur Pektaş, 'Teşkilat-ı Mahsusa Trablus' dizisiyle hayranlarının karşısına çıkacak" iddiasında bulundu.

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UĞUR PEKTAŞ HANGİ DİZİDE?

Uğur Pektaş, 6.5 yıl aradan sonra ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

Pektaş, TRT'nin dijital için hazırladığı 'Teşkilat-ı Mahsusa Trablus' adlı projede rol alacak.

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TRT Dijital'de yayınlanacak 'Teşkilat-ı Mahsusa Trablus'un çekimleri Türkiye, Tunus ve Cezayir'de yapılıyor.


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