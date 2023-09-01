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  4. Hayranları gün sayıyordu! Yalı Çapkını ikinci sezon fragmanı yayınlandı, o görüntüler olay oldu!

Hayranları gün sayıyordu! Yalı Çapkını ikinci sezon fragmanı yayınlandı, o görüntüler olay oldu!

01.09.2023 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma akşamlarının reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinin ikinci sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Dizinin resmi Instagram hesabından yapılan paylaşım bir anda gündem oldu.

Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başrolde olduğu Yalı Çapkını dizisinin ikinci sezon ilk tanıtımı yayınlandı. 'Düğünümüz var!' notuyla yapılan paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı. Yeni sezon fragmanıyla Yalı Çapkını sosyal medyayı adeta salladı.

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Gaziantepli iki ailenin çocukları olan Ferit ve Seyran'ın hikayesinin anlatıldığı Yalı Çapkını, sezon boyunca en çok izlenen yapımlar arasında yer aldı.

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Sezon finali bölümünde Seyran'ı kaçırmak için Gaziantep'e giden Ferit, Tarık tarafından vurulmuş ve dizi orada bitmişti.

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Yayınlanan fragmanda Ferit ve Seyran'ın yeniden evlendiği, gelinlik ve damatlık giydiği görüldü.

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Sosyal medyada ikilinin zorla evlendirildiği ve isteyerek evlendiği anlar karşılaştırıldı.

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Yeni sezon için net bir tarih verilmezken dizinin hayranları fragman için 'Kalbim dayanmayacak', 'İnsan sevdiğiyle evlenince nasıl mutlu oluyor', 'Damat tarafıyız yerimizi alalım', 'Dayanamıyoruz artık başlayın', 'SeyFer yeniden mi yoksa' gibi yorumlar yaptılar.

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Kadrosunda Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ ve Gözde Kansu gibi isimleri barındıran dizi, 36. bölümü ile sezon finali yapmıştı.

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