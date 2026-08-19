Serenay Sarıkaya'nın 'evlilik' sessizliği! O soruyu duyunca...

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in birlikteliği doludizgin devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Bebek'te bir güzellik merkezinden çıkarken kameralara takılan başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Neşeli halleriyle dikkat çeken Sarıkaya, hayatının bu döneminden duyduğu memnuniyeti "Her şey çok güzel çok teşekkür ederim" sözleriyle dile getirdi.

Muhabirlerin, sevgilisi Mert Demir ile ilişkilerinin geleceğine atıfta bulunarak yönelttiği "Ufukta evlilik var mı?" sorusu karşısında ise sessiz kalmayı tercih eden güzel oyuncu, manidar bir tebessümle aracına binerek alandan uzaklaştı.

Mert Demir, daha önce Serenay Sarıkaya'yı her sabah kahve ve çiçekle uyandırdığını söylemişti.

Sarıkaya, geçtiğimiz aylarda ise romantik rutinini bozmayan sevgilisinin kendisine aldığı çiçekleri paylaşmıştı.