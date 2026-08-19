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Serenay Sarıkaya'nın 'evlilik' sessizliği! O soruyu duyunca...

Son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, aşklarıyla magazin gündeminden düşmüyor. Evlenecekleri konuşulan ünlü çiftten Sarıkaya'ya 'evlilik' iddiaları soruldu.

Serenay Sarıkaya'nın 'evlilik' sessizliği! O soruyu duyunca...
Öznur Yaslı İkier

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in birlikteliği doludizgin devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Bebek'te bir güzellik merkezinden çıkarken kameralara takılan başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Neşeli halleriyle dikkat çeken Sarıkaya, hayatının bu döneminden duyduğu memnuniyeti "Her şey çok güzel çok teşekkür ederim" sözleriyle dile getirdi.

Serenay Sarıkaya nın evlilik sessizliği! O soruyu duyunca... 1

Muhabirlerin, sevgilisi Mert Demir ile ilişkilerinin geleceğine atıfta bulunarak yönelttiği "Ufukta evlilik var mı?" sorusu karşısında ise sessiz kalmayı tercih eden güzel oyuncu, manidar bir tebessümle aracına binerek alandan uzaklaştı.

Serenay Sarıkaya nın evlilik sessizliği! O soruyu duyunca... 2

Mert Demir, daha önce Serenay Sarıkaya'yı her sabah kahve ve çiçekle uyandırdığını söylemişti.

Serenay Sarıkaya nın evlilik sessizliği! O soruyu duyunca... 3

Sarıkaya, geçtiğimiz aylarda ise romantik rutinini bozmayan sevgilisinin kendisine aldığı çiçekleri paylaşmıştı.

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Serenay Sarıkaya mert demir
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