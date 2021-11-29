SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fransa
  4. Hayranları kilitlendi! Messi kazanırsa...

Hayranları kilitlendi! Messi kazanırsa...

29.11.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lionel Messi hayranı ünlü model Suzy Cortez, bugün gerçekleştirilecek Ballon d'or ödül töreninde ödülü Messi'nin kazanması durumunda Stade France'ın önünde soyunma sözü verdi.

Hayranları kilitlendi! Messi kazanırsa...
Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Futbol dünyasının merakla beklediği Ballon d'or Ödül Töreni, bu akşam futbol otoritelerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Ödüle en yakın adaylar arasında gösterilen dünyaca ünlü futbol yıldızı Lionel Messi'nin hayranlarını da heyecan sardı. Messi'nin sıkı taraftarı olduğu bilinen ünlü model Suzy Cortez ise cüretkâr bir iddia ortaya attı.

ÖDÜLÜ MESSİ KAZANIRSA SOYUNACAK

6ccc22bde6beaf244cf32cdda41bc8c1

Suzy Cortez, bu akşam gerçekleştirilecek Ballon d'or ödül töreninde, Messi'nin ödül alması durumunda çırılçıplak soyunma sözü verdi. Messi bu akşam 7'nci ödülünü kazanırsa, model Cortez de, Stade France'ın önünde soyunarak poz verecek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vahim iddia: Kolunda hiç et yok, sadece kemik varVahim iddia: Kolunda hiç et yok, sadece kemik var
Omicron'u ilk tespit eden doktor konuştu: Belirtileri sıra dışı!Omicron'u ilk tespit eden doktor konuştu: Belirtileri sıra dışı!
PSG'den Pochettino ve Zidane açıklamasıPSG'den Pochettino ve Zidane açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Lionel Messi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Arınç'tan "Erdoğan'a muhalefet" açıklaması: Beni zorlamasınlar

Arınç'tan "Erdoğan'a muhalefet" açıklaması: Beni zorlamasınlar

Omicron'un tespit edildiği Güney Afrika'dan dünyaya çağrı

Omicron'un tespit edildiği Güney Afrika'dan dünyaya çağrı

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Ronaldo...

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Ronaldo...

Utanç gecesi! Rakip başkan ağladı

Utanç gecesi! Rakip başkan ağladı

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti

Fatih Terim'den van Aanholt'a tepki!

Fatih Terim'den van Aanholt'a tepki!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Aslan'ın yıldızı yuvadan uçuyor

Aslan'ın yıldızı yuvadan uçuyor

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

F.Bahçe 90. dakikada yıkıldı

F.Bahçe 90. dakikada yıkıldı

Fatih Terim'e büyük ceza

Fatih Terim'e büyük ceza

Beşiktaş'ın penaltısı tarihe geçti!

Beşiktaş'ın penaltısı tarihe geçti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.