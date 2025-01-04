Hayranları saatler önce toplandı! Ferdi Tayfur son yolculuğuna uğurlanıyor! İlk tören AKM'de

"İçim Yanar", "Bana Sor", "Yaktı Beni", "Hatıran Yeter", "Ben de Özledim" gibi şarkılarıyla milyonların gönlüne taht kuran Ferdi Tayfur bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini kapadı.

Organ yetmezliği sebebiyle 79 yaşında hayatını kaybeden Ferdi Tayfur bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Usta sanatçının cenaze programı saat 12.00’de AKM’de düzenlenecek bir anma töreniyle başlayacak.

Ferdi Tayfur'un hayranları saatler öncesinde AKM önüne geldi. Usta sanatçının hayranları Ferdi Tayfur şarkıları söyleyerek beklemeye başladılar. Ferdi Tayfur'un naaşı AKM sahnesine getirildi.

CENAZE PROGRAMINDA DEĞİŞİKLİK

Ferdi Tayfur'un cenaze programında değişiklik yapıldı. Daha önce Emirgan Çınaraltı Camii’nde düzenleneceği duyurulan cenaze namazı için yeni adres belirlendi.

Tayfur'un cenaze namazı Emirgan'daki caminin avlusunun küçük olmasından dolayı izdiham yaşanabileceği endişesiyle Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ne alındı.

Anma töreninin ardından ikindi namazıyla birlikte cenaze namazı kılınacak. Ferdi Tayfur, son yolculuğuna Yeniköy Aile Mezarlığı’nda uğurlanacak.

AKM ÖNÜNDEN ÜCRETSİZ ULAŞIM

Ferdi Tayfur'a veda için adeta izdiham yaşanıyor. AKM önünden mezarlığa ücretsiz ulaşım da sağlandığı açıklandı.