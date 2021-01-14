YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Hayrunnisa’ya kedi sürprizi

Hayrunnisa’ya kedi sürprizi

14.01.2021 15:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada takipçileri on binleri aşan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, bu mecralardan kendisine gelen talepleri de dikkatle takip ediyor.

Sosyal medyada takipçileri on binleri aşan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, bu mecralardan kendisine gelen talepleri de dikkatle takip ediyor. Özellikle gençler ve çocukların ilgi odağında olan Başkan Orhan, son olarak 14 yaşındaki Hayrunnisa Atar’ın sosyal medyada ki talebini geri çevirmedi.
Hayvan sever genç kızın kedi sahiplenmek istediği mesajını dikkate alan Başkan Orhan, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü aracılığıyla hayvan barınağından tüm aşıları ve kontrolleri yapılmış bir kediyi sahiplenmesine öncülük etti. Talebinin karşılanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Hayrunnisa Atar, Başkan Orhan’ın duyarlılığından dolayı teşekkür etti. Sosyal taleplerde Başkan Orhan’ın, tüm birimleri ile hareket etmesinden dolayı herkesçe sevildiğini anlatan Atar, sosyal belediyeciliğin gereğinin yerine getirilmesinin bu şekilde mümkün olduğunu söyledi.
Başkan Orhan: “Hayvanları seven nesil yetişiyor”
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, yeni nesil gençlerinin doğaya ve hayvanlara karşı sevgisinin dikkatlerden kaçmadığını vurguladı. Hayrunnisa Atar’ın, sosyal medyada hayvan sahiplenmesi için çağrısına dikkat çeken Başkan Orhan, Erzurum Büyükşehir Belediyesinin sokak hayvanlarının korunmasına ve gözetilmesine yönelik projesi olan hayvan barınağı sayesinde hayırlı bir hizmetin yerine getirildiğini kaydetti. Başkan Orhan, “Hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşlarımız güvenle ve huzur içinde büyükşehir belediyesi hayvan barınağından talepte bulunabilirler. Tüm bakımları ve sağlık kontrolleri sürekli olarak yapılan hayvanların sahiplenilmesinde rahat olabilirler” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Motorlu taşıtlar sınavında mikro kamera şoku! Böyle kopya çekmişler Motorlu taşıtlar sınavında mikro kamera şoku! Böyle kopya çekmişler
Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyorBüyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor
1/

Erzurum Namaz Vakitleri 14 Ocak Perşembe

İmsak
05:59
Sabah
07:28
Öğle
12:29
İkindi
14:58
Akşam
17:20
Yatsı
18:43

Erzurum Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Perşembe

Evren Eczanesi
Palandoken
Turan Eczanesi
Palandoken
Dogu Eczanesi
Yakutiye
İnci Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Öznur Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Şifa Eczanesi
Hinis
Hılal Eczanesi
Horasan
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kayserispor’a eski başkandan destek

Kayserispor’a eski başkandan destek

Diğer Haberler

Şiddetli rüzgar ahırın çatısını uçurdu

Şiddetli rüzgar ahırın çatısını uçurdu

Hayrunnisa’ya kedi sürprizi

Hayrunnisa’ya kedi sürprizi

1001 Hatimlere İmam Hatip öğrencilerinden büyük destek

1001 Hatimlere İmam Hatip öğrencilerinden büyük destek

İlk Korona aşısını Başhekim Karasu vuruldu

İlk Korona aşısını Başhekim Karasu vuruldu

Aydemir: Dadaşlar Cumhurbaşkanımıza vefada tek yürek

Aydemir: Dadaşlar Cumhurbaşkanımıza vefada tek yürek

Palandöken’e ‘Güvenli Turizm’ Sertifikası

Palandöken’e ‘Güvenli Turizm’ Sertifikası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.