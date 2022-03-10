YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Hayvan gübresinden 12 bin 500 haneye elektrik üretiliyor

Hayvan gübresinden 12 bin 500 haneye elektrik üretiliyor

10.03.2022 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılda 30 bin ton hayvan gübresinin işlendiği Balıkesir'deki biyogaz enerji santralinin laboratuvarında toprak analizi de yapılıyor - Energrom Balıkesir Biyogaz Enerji Santrali Tesis Müdürü Onur Dalıcı: - "Bölgedeki 10 büyükbaş hayvandan 8'inin dışkısını burada bertaraf edip hem sektöre elektrik enerjisi olarak geri kazanımını hem de gübre olarak geri dönüşünü sağlıyoruz"

BALIKESİR (AA) - MİRAÇ KAYA - Balıkesir'de, 14 milyon dolar yatırımla kurulan biyogaz enerji santralinde, yılda 30 bin ton hayvan gübresi işlenerek 12 bin 500 hanenin elektriği üretiliyor.

Üç ortaklı biyogaz enerji santrali, merkez Altıeylül ilçesindeki Halalca Mahallesi'nde yaklaşık 66 dönümlük alanda yer alıyor.

Kamyonlarla tesise getirilen ve depolara yerleştirilen gübre, makinelerle taşındığı çürütücü ünitelerde 28 gün bekletiliyor. Bu sürede oluşan metan gazı motorlarda yakılarak elektrik enerjisine dönüştürülüp dağıtım şirketi aracılığıyla şebekeye veriliyor.

Son aşamada sıvı ve katı olarak ayrışan gübre, tarımsal üretimde kullanılmak üzere satışa sunuluyor.

Tesiste yılda 30 bin ton gübre işlenerek 23 bin 100 megavat elektrik elde edilmesiyle yenilenebilir enerji alanına katkı sağlanıyor.

12 bin 500 hanenin elektriğinin üretildiği tesisteki faaliyetle, çevre kirliliğinin de önüne geçiliyor.

- "Günlük 600-650 ton atık işliyoruz"

Energrom Balıkesir Biyogaz Enerji Santrali Tesis Müdürü Onur Dalıcı, AA muhabirine, tesisten önceki dönemde büyükbaş hayvan çiftliklerinden çıkan dışkının düzensiz olarak depolandığını söyledi.

Enerji tesisinin kurulmasıyla bölgedeki hayvan atıklarının düzenli bertarafına büyük katkı sağladıklarını belirten Dalıcı, "Günlük 600-650 ton atık işliyoruz, 500-550 ton civarında da gübre çıkışımız var. Bunun yaklaşık 75 tonu katı, 475 ton civarında da sıvı gübre çıkışımız var. Bölgedeki 10 büyükbaş hayvandan 8'inin dışkısını burada bertaraf edip hem sektöre elektrik enerjisi olarak geri kazanımını hem de gübre olarak geri dönüşünü sağlıyoruz." dedi.

- "Sıvı gübre üretim tesisini de faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz"

Biyogaz tesisinde fermente olan susuzlaştırılmış organik katı gübrenin minerallerle zenginleştirilerek satışa hazır hale getirildiği organomineral fabrikasını da bu yıl içinde devreye aldıklarını ifade eden Dalıcı, tesiste 20 bin ton üretim hedefi koyduklarını belirtti.

Yıl sonuna doğru organomineral tesisin hedefini 60 bin tona çıkaracaklarını anlatan Dalıcı, şöyle konuştu:

"Bunun yanı sıra sıvı gübreyle ilgili çalışmalarımız var. Küresel ısınma, kuraklık ve yer altı sularının azalması, damlama sulamanın önemini artırıyor. Sıvı gübre de damlama sulamayla birlikte bitkiye verilebiliyor. Biz de Energrom olarak önümüzdeki iki yıllık hedefte sıvı gübre üretim tesisini de faaliyete geçirip hizmete sunmayı düşünüyoruz."

-"Üretilebilecek gaz potansiyelini ölçen cihazlarımız var"

Dalıcı, tesisteki laboratuvarda numune analizi yapıldığını da anlattı.

Laboratuvarda, gelen atıkların organik muhteviyatına, PH dengesine ve çeşitli parametrelerine bakıldığını belirten Dalıcı, şunları kaydetti:

"Burada yine aynı şekilde atıklardan üretilebilecek gaz potansiyelini ölçen cihazlarımız var. Yine elementel ICP cihazımız var. Elementel analizler yapıyoruz. Bunun yanı sıra gübreyle ilgili toprak analizlerini de burada yapıyoruz. Şu anda akreditasyon sürecindeyiz, yıl ortasına kadar bu sürecimizi de tamamlayıp hem sanayiye hem de tarıma burada da hizmet vermeye devam edeceğiz.

Burada hem bizim prosesle ilgili işleyişimizi kontrol altında tutuyoruz hem de bölgedeki çiftçilere bir toprak analizi imkanı sunduk. Bununla ilgili de ilk seneyi çok cüzi, maliyetine dediğimiz miktarlarda bir fiyat belirledik. Bölgedeki toprağın analizini de yapıyoruz. Buna bağlı olarak da artan gübre fiyatlarına göre fazla gübre kullanımının önüne geçecek şekilde reçeteler düzenleyip çiftçilerimize eğitimle birlikte bölgede kalkındırmayı hedefliyoruz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çorak arazinin ormana dönüşümü emektar memurun 20 yıllık fotoğrafındaÇorak arazinin ormana dönüşümü emektar memurun 20 yıllık fotoğrafında
Bursa'da bir kadının bıçakla öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandıBursa'da bir kadının bıçakla öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı
Antalya'da kar küreme aracı ile çarpışan otomobildeki 3 kişi öldüAntalya'da kar küreme aracı ile çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir

Balıkesir Namaz Vakitleri 12 Mart Cumartesi

İmsak
05:56
Sabah
07:18
Öğle
13:23
İkindi
16:41
Akşam
19:18
Yatsı
20:36

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler12 Mart Cumartesi

Beril Eczanesi
Altieylul
Gezer Eczanesi
Altieylul
Kent Eczanesi
Karesi
Özenç Eczanesi
Karesi
Büyük Eczanesi
Ayvalik
Ada Eczanesi
Bandirma
Gizem Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu belirtiler varsa hemen doktora gidin

Bu belirtiler varsa hemen doktora gidin

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Katili en yakını çıktı! Kıyafeti nedeniyle sokak ortasında...

Katili en yakını çıktı! Kıyafeti nedeniyle sokak ortasında...

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.