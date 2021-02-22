YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Hayvancılık bilgisiyle sosyal medyada gündem olan Havranlı Şevki Savran'ın koyunları sigortalandı

Hayvancılık bilgisiyle sosyal medyada gündem olan Havranlı Şevki Savran'ın koyunları sigortalandı

22.02.2021 15:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Atilla Benli: - "Hayvancılık bilgisi ve sevgisiyle hepimize örnek olan Şevki Savran kardeşimiz ile bir araya gelmekten ve hayvanlarına 'Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası' poliçemizle destek sunmaktan mutluluk duyduk" - "Türkiye Sigorta olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milletin efendisi olarak nitelediği çiftçimizin yanında yer almaya, sorunlarına çözüm sunmaya devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Hayvancılık bilgisi ve sevgisiyle son günlerde sosyal medyada gündemde yer alan "küçük çoban" Havranlı Şevki Savran ve ailesinin 43 koyunu, Türkiye Sigorta tarafından "Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası Poliçesi" kapsamında güvence altına alındı.

Türkiye Sigorta açıklamasına göre, Türkiye Sigorta, TARSİM ile çiftçilerin yanında yer alarak, üreticilerin geleceğe güvenle bakabilmeleri için yaptığı saha çalışmalarına devam ediyor.

Tarım sigortalarının tanıtılması ve yaygınlaştırılmasının sağlanması misyonuyla çalışmalarını sürdüren tarım sigortaları branşında en güçlü şirketlerden biri olan Türkiye Sigorta, hayata geçirdiği çalışmalarla tarım sigortasının önemine dikkati çekiyor.

Hayvancılık bilgisi ve sevgisinin öne çıktığı videolarla son günlerde sosyal medyanın gündeminde yer alan Havranlı Şevki Savran ve ailesinin 43 adet koyunu da bu kapsamda Türkiye Sigorta'nın "Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası Poliçesi"yle güvence altına alındı.

- "Hedef, sigorta bilincinin çiftçiler nezdinde yaygınlaştırılması"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü ve aynı zamanda Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli, tarım ve hayvancılık sektöründe her türlü riske karşı kapsamlı güvence sunan TARSİM’in bu konudaki sigorta bilincini adım adım geliştirdiğini belirtti.

Üreticileri mağdur edebilecek hastalık, doğal afet, kaza ve hırsızlık gibi durumlar ile sıklıkla karşılaştıklarını ifade eden Benli, tarım sigortalarının bu risklere karşı önemli bir güvence olduğunu kaydetti.

Benli, şöyle devam etti:

"Çiftçi ve üreticilerimizin emeklerinin sürdürebilirliği için tarım sigortaları hayatı önem taşıyor. Türkiye Sigorta olarak, sigorta bilincinin çiftçilerimiz nezdinde yaygınlaştırılması, tarımda sigortalılık oranının daha da artırılması hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.

Bu doğrultuda hayvancılık bilgisi ve sevgisiyle hepimize örnek olan Şevki Savran kardeşimiz ile bir araya gelmekten ve hayvanlarına 'Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası' poliçemizle destek sunmaktan mutluluk duyduk. Türkiye Sigorta olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milletin efendisi olarak nitelediği çiftçimizin yanında yer almaya, sorunlarına çözüm sunmaya devam edeceğiz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Casper VIA S48 satıştaCasper VIA S48 satışta

İstanbul Namaz Vakitleri 22 Şubat Pazartesi

İmsak
06:17
Sabah
07:42
Öğle
13:23
İkindi
16:23
Akşam
18:53
Yatsı
20:13

İstanbul Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Pazartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Doğanay Eczanesi
Arnavutkoy
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Yaylalı Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kayserispor 23 futbolcuyla gitti

Kayserispor 23 futbolcuyla gitti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bursa için sarı uyarı

Bursa için sarı uyarı

Kar ilçede çatıları çökertti

Kar ilçede çatıları çökertti

BANÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor

BANÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor

Diğer Haberler

Huawei Mobil Dünya Kongresi'nde 5GtoB çözümünü duyurdu

Huawei Mobil Dünya Kongresi'nde 5GtoB çözümünü duyurdu

Kazakistanlı siyasetçi ve iş adamları Bağcılar Belediyesi’ni ziyaret etti

Kazakistanlı siyasetçi ve iş adamları Bağcılar Belediyesi’ni ziyaret etti

Casper'a Tech Brands Turkey araştırmasında ödül

Casper'a Tech Brands Turkey araştırmasında ödül

Eyüpsultan Belediyesi çölyak hastalarına glutensiz erzak kolisi dağıttı

Eyüpsultan Belediyesi çölyak hastalarına glutensiz erzak kolisi dağıttı

LG’nin kablosuz kulaklık serisi Tone Free, mart ayında Türkiye'de

LG’nin kablosuz kulaklık serisi Tone Free, mart ayında Türkiye'de

Avcılar Belediyesi ihtiyaç sahiplerine evde sağlık hizmeti ulaştırmaya devam ediyor

Avcılar Belediyesi ihtiyaç sahiplerine evde sağlık hizmeti ulaştırmaya devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.