Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği'nde değişikliğe gidildi

Düve alım desteğinden faydalanmak isteyen üreticilerin hayvanları, 1 Temmuz 2021'den önce TÜRKVET'e kayıtlı olacak ve yurt içinden temin edilecek.
Tarım ve Orman Bakanlığının, Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
Buna göre, düve alım desteğinden faydalanmak isteyenlerin hayvanlarının, 1 Temmuz 2021'den önce TÜRKVET'e kayıtlı ve yurt içinden temin edilmiş olması gerekiyor.
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