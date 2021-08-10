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Hayvanları göçük altında kalarak telef olan Nevşehirli yetiştiriciye devletten yardım eli

10.08.2021 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayvanları göçük altında kalarak telef olan Nevşehirli yetiştiriciye devletten yardım eli

Hayvanları göçük altında kalarak telef olan Nevşehirli yetiştiriciye devletten yardım eli

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, göçük yaşanan ağılda hayvanlarından bazıları telef olan yetiştiriciye, 35 küçükbaş hediye edildi.

Bahçeli köyünde Serkan Varol'a ait ağılda 21 Haziran'da meydana gelen ve 264 küçükbaş hayvandan 58'inin telef olduğu göçükle ilgili Nevşehir Valiliği koordinesinde çalışma başlatıldı.

Üreticinin zararının karşılanması amacıyla yürütülen çalışma kapsamında Nevşehir Damızlık Koyun ve Keçi Birliği tarafından temin edilen 35 küçükbaş hayvan köye getirildi.

Küçükbaş hayvanlar, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ile AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe tarafından Varol'a teslim edildi.

Vali Becel, gazetecilere, devletin vatandaşının yanında olmaya devam ettiğini belirterek, "Hiçbirimizin arzu edeceği bir durum değildir afetler. Hayvanlarını kaybetmişti. Devlet, millet birlikteliği ile çaba gösterildi. Dayanışmanın örneğini göstermek için buradayız." dedi.

Üretici Serkan Varol da verilen destekten dolayı yetkililere teşekkür ederek, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Çok mutlu oldum." diye konuştu.

Üretici Varol'a ayrıca, Nevşehir Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından nakdi destek sağlandığı öğrenildi.

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