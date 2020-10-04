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  4. Hayvanları Koruma Günü’nde ‘Patili’ dostlar için yem bırakıldı

Hayvanları Koruma Günü’nde ‘Patili’ dostlar için yem bırakıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 04.10.2020 13:50 | Son Güncelleme

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde, Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü organizasyonu ile hayvanların beslenme noktalarına yem bırakıldı.Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü organizasyonu ile 4 Ekim Dünya Havanları Koruma Günü hayvanseverlerin de katılımı ile kutlandı.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde, Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü organizasyonu ile hayvanların beslenme noktalarına yem bırakıldı.
Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü organizasyonu ile 4 Ekim Dünya Havanları Koruma Günü hayvanseverlerin de katılımı ile kutlandı. Hayvanseverler, etkinlik çerçevesinde doğadaki belli noktalara yem bırakarak, “Bize emanet olan can dostlarımız için 4 Ekim sembolik bir gün. Onlar için her zaman bir kap yem ve su bırakmamız gerekiyor. Onların bizleri karşılıksız sevdiği gibi bizim de onlara karşı sorumluluklarımız var” diye konuştu.
Etkinlik çerçevesinde yerel yönetimler tarafından da mama dağıtımı gerçekleştirildi.

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Kayseri Namaz Vakitleri 4 Ekim Pazar

İmsak
05:09
Sabah
06:30
Öğle
12:32
İkindi
15:48
Akşam
18:24
Yatsı
19:40

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 4 Ekim Pazar

Tolga Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Şeker Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yağcı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Bakkaloğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Esenyurt Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Furkan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Lidya Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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