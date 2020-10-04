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  4. Hayvanları Koruma Günü’nde Pendik’te Neşeli Patiler Köpek Eğitim Parkı açıldı

Hayvanları Koruma Günü’nde Pendik’te Neşeli Patiler Köpek Eğitim Parkı açıldı

İSTANBUL HABERLERİ  | 04.10.2020 13:43 | Son Güncelleme

Pendik’te Hayvanları Koruma Günü’nde Neşeli Patiler Köpek Eğitim Parkı törenle hizmete açıldı.

Pendik’te Hayvanları Koruma Günü’nde Neşeli Patiler Köpek Eğitim Parkı törenle hizmete açıldı. Vatandaşlara ücretsiz mama dağıtılan açılışta eğitimli köpeğin sergilediği şov renkli anlara sahne oldu. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ile torunu, açılışta köpeklere kurabiye verdi.
4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde Pendik’te anlamlı bir açılış gerçekleştirildi. Pendik Belediyesi tarafından Yenişehir Mahallesi’nde Neşeli Patiler Köpek Eğitim Parkı törenle hizmete açıldı. 4 bin 550 metrekare alana kurulan parkta köpek temel eğitim alanı, yarışma ve ana eğitim parkuru, yürüyüş yolu ve köpekler için serbest oyun alanı yer alıyor. Aynı zamanda açılışa özel olarak vatandaşlara ücretsiz mama ile çocuklara boyama kitabı dağıtıldı. Talep edenler ise köpeklerine ücretsiz aşı yaptırdı. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ile torunu da açılışa katıldı. Başkan Ahmet Cin ile torunu, açılışa getirilen köpeklere kurabiye vererek ilgi gösterdi. Özel eğitimli köpeğin açılışta sergilediği şov ise açılışa katılanlara renkli anlar yaşattı.
Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, “Birçok hayvanseverin talebi vardı. Bu taleplere karşılık vermek üzere biz de bu alanı köpek eğitim parkına dönüştürdük. Bundan sonra biz de takip edeceğiz, koruyacağız ama sahiplenecek olan hayvanseverlerdir. Vatandaşlardan parka gelen tepkiler çok iyi. Özellikle bu bölgede birçok hayvanseverimiz var. Çok memnun olduklarını ifade ettiler” dedi.
Parkın açılışından memnuniyet duyduğunu belirten Berkan Tekinsav, “Başkanımız sosyal medyadan, her yerden Pendik halkını takip ediyor. Ben birkaç defa konuyu dile getirdim. İlk seferinde değerlendirmeye alındı. Başkanım çok yardımcı oldu, bizzat ilgilendi. İki hafta gibi bir sürede burayı yatılar” şeklinde konuştu.
Parka köpeğini getiren Arda, “Normalde köpek çok hareketli değil ama burada yeni köpeklerle tanışacak. Ben parkı beğendim” dedi.
Parktan gayet memnun olduğunu dile getiren Saadet Ertem ise, “Sosyal medyadan gördüm böyle bir park açılacağını. Normalde yukarıdakilere parklara gittiğimizde köpeği istemiyorlar Köpek için böyle bir park olması çok iyi oldu” dedi.
Açılışı gerçekleştirilen Neşeli Patiler Köpek Eğitim Parkı drone ile havadan da görüntülendi.

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