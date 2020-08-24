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Hazal Filiz Küçükköse herkesin içinde bikini değiştirirken olanlar oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2020 07:54 | Son Güncelleme

Çeşme tatiline devam eden oyuncu Hazal Filiz Küçükköse bikinisini değiştirirken olanlar oldu. Bu anlarda görüntülendiğini fark etmeyen Küçükköse, bikinisinin altını ve üstünü değiştirdikten sonra arkadaşıyla sahilde yürüyüş yaptı.

Hazal Filiz Küçükköse herkesin içinde bikini değiştirirken olanlar oldu

Çeşme tatiline devam eden Hazal Filiz Küçükköse, önceki gün The Beach Of Momo'da görüntülendi. Kız arkadaşlarıyla birlikte önce yemek yiyip güneşlenen Küçükköse, bir ara şezlongda oturarak bikinisini değiştirdi.

Herkesin içinde alt üst bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse bikini üstünü değiştirirken bir anda göğsü açıldı. Küçükköse, değişim sırasında frikik vermekten kurtulamadı.

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Çekildiğinden habersiz olan güzel oyuncu, mayosunu değiştirdikten sonra arkadaşıyla sahilde yürüyüş yaptı. (Uçankuş)

Hazal Filiz Küçükköse geçtiğimiz günlerde Çeşme tatilinin ardından rotayı Bodrum'a çevirmiş ve detoks kampına gitmişti.


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