Hazal Filiz Küçükköse herkesin içinde bikini değiştirirken olanlar oldu

Çeşme tatiline devam eden Hazal Filiz Küçükköse, önceki gün The Beach Of Momo'da görüntülendi. Kız arkadaşlarıyla birlikte önce yemek yiyip güneşlenen Küçükköse, bir ara şezlongda oturarak bikinisini değiştirdi.
Herkesin içinde alt üst bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse bikini üstünü değiştirirken bir anda göğsü açıldı. Küçükköse, değişim sırasında frikik vermekten kurtulamadı.
Çekildiğinden habersiz olan güzel oyuncu, mayosunu değiştirdikten sonra arkadaşıyla sahilde yürüyüş yaptı. (Uçankuş)
Bu gönderiyi Instagram'da gör
OYUNCU HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE'NİN BİKİNİ KAZASI! Çeşme’de tatil yapan Hazal Filiz Küçükköse önceki gün kız arkadaşlarıyla birlikte gün boyu plajda vakit geçirdi. Denize giren ünlü oyuncu sudan çıktıktan sonra ıslak bikinisini kabin yerine plajda değiştirdi. Bir kız arkadaşının yardım ettiği Küçükköse, değişim sırasında frikik vermekten kurtulamadı. Muhabirlerin görüntü aldığını fark etmeyen ünlü oyuncu daha sonra arkadaşıyla plajda yürüyüşe çıktı. #hazalfilizküçükköse #hazalfilizkucukkose #oyuncu #bikini
Hazal Filiz Küçükköse geçtiğimiz günlerde Çeşme tatilinin ardından rotayı Bodrum'a çevirmiş ve detoks kampına gitmişti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum