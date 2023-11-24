Hazal Kaya Çağatay Ulusoy'dan ağlayarak yardım istediğini anlattı! "Korkunç bir akşamdı"

Ünlü oyuncu Hazal Kaya Ahmet Mümtaz Taylan'ın 'Empati' programına konuk oldu. Açıklamalarıyla dikkat çeken ünlü isim, Adını Feriha Koydum dizisindeki eski partneri Çağatay Ulusoy ile berber yaşadığı anısını anlattı. 9 aylık hamileyken evinde yangın çıktığını söyleyen Kaya, aynı sitede oturduğu Çağatay Ulusoy'un kapısına ağlayarak dayandığını söyledi.

"DOĞURUYORUM SANMIŞ"

Hazal Kaya, Ahmet Mümtaz Taylan'ın NTV'de yayınlanan Empati isimli programına konuk oldu. Kaya, oğlu Fikret Ali’ye hamileliğinin son günlerinde yaşadığı yangın felaketini şöyle anlattı:

“Fikret’e hamileyken yangın çıkmıştı. Sert olaydı. Allah’tan merdivenler taşmış, bodrum kat tamamen yandı, eğer merdivenler taş değil ahşap olsaydı bütün ev gidecekti. Evdeki hayvanları çıkardım, kediler dama çıksınlar diye camı açtım, bütün evi is bastı çünkü. En son arabaları çektim, baktım çekemiyorlar. 9 aylık hamileyim ya ben... Çağatay Ulusoy kulakları çınlasın, aynı sitede oturuyorduk. Güvenlik Güvenlik 'Siz artık Çağatay Bey'e gidin' dedi. Çağatay kapıyı açtı, ağlıyorum, 'Ev yanıyor' diyorum. Çağatay doğuruyorum sanmış, boş boş suratıma bakıyor. O gün Çağatay olmasaydı; sağ olsun, korkunç bir akşamdı." ifadelerini kullandı.

"SİRKEYLE YIKANIRIM"

Programda Hazal Kaya'nın takıntıları ile ilgili sorulara verdiği yanıtlar olay oldu. "Sirkeyle yıkanırım. Evi sirkeyle silerim. Adaçayı yakarım" dedi. Hayatıyla ilgili bir karar almadan önce de mutlaka astroloğa danıştığını itiraf eden Kaya, "Astroloğuma sormadan imza atmam. Adım atmam" ifadelerine yer verdi.







