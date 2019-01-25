MAGAZİN

Hazal Kaya'dan Ayşen Gruda çıkışı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.01.2019 09:29 | Son Güncelleme

Usta sanatçı Ayşen Gruda'nın vefatının Hazal Kaya'ya hayranları tarafından hatırlatıldığı iddiasına, genç oyuncu çok kızdı. Kaya yaptığı açıklama 'haddinizi aşmayın' dedi.

Hazal Kaya'dan Ayşen Gruda çıkışı!

Oyuncu Hazal Kaya'ya takipçileri Ayşen Gruda'nın vefatıyla ilgili paylaşıp yapmaması sebebiyle kızmıştı. Kaya'nın sosyal medyada takipçileri tarafından hatırlatılınca Ayşen Gruda ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştığı iddia edilmişti.

28 yaşındaki oyuncu, bu iddialara ateş püskürdü.

'HADDİNİZİ AŞMAYIN'

Bazı internet sitelerinde yayılan habere, Twitter hesabından tepki gösteren Kaya, 'Kimsenin hatırlatmasıyla, verdiği tepkiyle paylaşım yapacak biri değilim ki bu bir ustaya veda mesajı Hayatımı sosyal medyada yaşamıyorum. Siz de bunu çok iyi biliyorsunuz. Benden kendinize, hele ki bu tarz bir içerikle haber çıkaramazsınız. Haddinizi aşmayın, terbiyesizleşmeyin' dedi.

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Kaya, daha sonra yaptığı bu açıklamayı sildi.

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hazal kaya ayşen gruda

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