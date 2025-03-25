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Çektiği dans videosunu yayınlayamayınca çileden çıktı! İrem Derici 'Yeter, kavga, gürültü, tantana...' sözleriyle gündemde

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanma kararı büyük ses getirdi. Sokaklarda protestolar ve eylemler düzenlenmeye başlandı. Günlerdir devam eden bu kargaşaya İrem Derici tepki gösterdi. Çektiği videoyu bu yüzden paylaşamayan ünlü şarkıcı sosyal medyadaki açıklamalarıyla dikkat çekti.

Çektiği dans videosunu yayınlayamayınca çileden çıktı! İrem Derici 'Yeter, kavga, gürültü, tantana...' sözleriyle gündemde
Öznur Yaslı İkier

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından sosyal medyada tepkiler büyüdü. Sosyal medyanın yanı sıra sokaklarda protestolar ve eylemler düzenlenmeye başlandı.

Günlerdir devam eden bu kargaşaya İrem Derici farklı bir tepki gösterdi. Birkaç gün önce dans videosu çektiğini ve bu süreç dolayısıyla paylaşamadığını dile getiren İrem Derici açtı ağzını yumdu gözünü...

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''KİMSENİN HAKKI YOK''

Derici sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda; 'Ben yarın o içimde kalan doğum günü dans videomuzu paylaşacağım. ÇÜNKÜ BENİM NEŞEMİ KİMSENİN ÇALMAYA HAKKI YOK. Heba oldu gençliğimiz ama yeter. Yarın ölebilirim, maksimum 2 seneye ölüm yıldönümümde fotoğrafımı paylaşırsınız, sonra nasıl. O yüzden her gününü son günüm gibi yaşayıp kendime nitelikli mutluluklar edineceğim. Bıktım! Yeter kavga, gürültü, tantana' ifadelerini kullandı.

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İrem Derici yeni sevgilisi Melih Kunukcu ile yayınladığı dans videosu ile kısa sürede gündem oldu.

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İrem Derici
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