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Biber gazı tartışmasına kayıtsız kalamadı! Tuba Ünsal Emniyet müdürlerine seslendi! 'İçim parçalanıyor'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla birlikte başlayan protestolar gün geçtikçe büyüdü. Polis müdahaleleri tartışmaları beraberinde getirirken ünlü isimlerden destek gecikmedi. Tuba Ünsal yaptığı son paylaşımda Emniyet müdürlerine seslendi.

Biber gazı tartışmasına kayıtsız kalamadı! Tuba Ünsal Emniyet müdürlerine seslendi! 'İçim parçalanıyor'
Öznur Yaslı İkier

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı. Diploma iptali, gözaltı ve tutuklanma kararı ile birlikte başlayan protestolar gün geçtikçe büyüdü.

Polis müdahaleleri tartışmaları beraberinde getirirken şiddet içerikli görüntüler sosyal medyada yayılmaya başladı. Üniversite öğrencileri, gençler ve kadınların polislerle karşı karşıya kaldığı videolar büyük tepki çekti.

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Sosyal medyada Emniyet Müdürü ve Komiser arasındaki biber gazı tartışması videosu gündem olunca ünlü oyuncu Tuba Ünsal kayıtsız kalamadı.

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Ünsal o videoyu yayınlayarak 'Bütün Emniyet müdürlerinden aynı sağduyuyu bekliyoruz. Çocuklara ne olur kötü davranmayın, içim parçalanıyor günlerdir, yeter yeter yeter” ifadelerini kullandı.

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Tuba Unsal ekrem imamoğlu operasyonu
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