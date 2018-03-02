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Hazal Kaya 'En korktuğum şey sadece güzel bir kadın olarak anılmak'

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.03.2018 22:26 | Son Güncelleme

Sektörlerinde başarılı kadınların konuk olarak ağırlandığı İTÜ Ekonomi Kulübü “Woman In Business” tarafından düzenlenen etkinliğe Bizim Hikaye dizisisindeki başarılı performansıyla sıkça söz ettiren Hazal Kaya da konuk oldu.

Hazal Kaya 'En korktuğum şey sadece güzel bir kadın olarak anılmak'

İTÜ Maçka Kampüsü Mustafa Kemal Amfisinde düzenlenen etkinliğe Hazal Kaya gibi ilham kaynağı isimler, kadının iş hayatındaki ve ekonomideki rolünü tartışmak, cinsiyet eşitsizliklerine dikkat çekmek ve tecrübeleriyle kariyer planı çizmekte olan üniversite öğrencilerine ilham vermek amacıyla bir araya geldi. Konferansta Hazal Kaya öğrencilerin sorularına verdiği içten ve samimi yanıtlarla herkesin ilgi odağı oldu.

Kimi zaman duygulu kimi zaman da eğlenceli vakit geçirilen söyleşide Hazal Kaya şunları söyledi:

“Güçlü kalmayı köklerime tutunmaya borçluyum. Güvenilir yakınlara ve değer yargılarına tutunmak önemli. Hala lise arkadaşlarımla görüşüyorum mesela. Biz kadınlar olarak çok güçlü ve sağlam varlıklarız zaten. Gücümüzün farkına varıp birlik olmalıyız. Dayanışmalıyız. Bunu bütün meslekler için söylüyorum. Çünkü bir şekilde kadınların başarıları göz ardı ediliyor. Bu da cesaret kırıcı oluyor kadın için.

Benim bu hayatta en korktuğum şey sadece güzel bir kadın olarak anılmak. Bunun için de kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Hem işim de hem de hobilerimde. Esas mesela kendimizi mutlu eden şeyler olduğunu gözönünde tutmalıyız. Mesela buraya gelirken bile elbise giyiyorum aman frikik verir miyim diye düşünüyorum. İşte bu da kanıksadığımız bir şiddet.

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Biz kadın olarak çok fazla şiddet biçimlerine maruz bırakılıyoruz ve çok fazla ödün veriyoruz. Ödün vermemek için dayanışma içinde olmamız birbirimize destek olmamız gerekiyor. Ama en kötüsünü kadın olarak birbirimize yapıyoruz, aslında bize öğretilen erkek yargıları sebep oluyor buna. Farkında olmalıyız.

Basın da dilini değiştirmesi gerektiğini öğreniyor. Genç kadın oyuncular da. Beni takip eden gençler, sosyal medya üzerinden basının yaptığı cinsiyet ayrımının artık farkına vardıklarını açıkça belirtiyorlar ve bence bu çok önemli. Çıkardığımız her ses verdiğimiz her tepki bir kadının, bir gazetecinin algısını değiştirse kar.

Kendinizle barışık olun ve kadın olarak birbirinizin değerini bilin, sahip çıkın ve takdir edin. Dayanışmanın tadını, desteğin size vereceği gücü tatmanız dileğiyle...”

Etkinlik sonunda öğrencilerle fotoğraf çekilen Hazal Kaya’ya, ayrıca İTÜ öğrencileri tarafından adına dikilen fidan hediye edildi.

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Anahtar Kelimeler:
hazal kaya woman in business

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