Hazal Kaya 'En korktuğum şey sadece güzel bir kadın olarak anılmak'

İTÜ Maçka Kampüsü Mustafa Kemal Amfisinde düzenlenen etkinliğe Hazal Kaya gibi ilham kaynağı isimler, kadının iş hayatındaki ve ekonomideki rolünü tartışmak, cinsiyet eşitsizliklerine dikkat çekmek ve tecrübeleriyle kariyer planı çizmekte olan üniversite öğrencilerine ilham vermek amacıyla bir araya geldi. Konferansta Hazal Kaya öğrencilerin sorularına verdiği içten ve samimi yanıtlarla herkesin ilgi odağı oldu.

Kimi zaman duygulu kimi zaman da eğlenceli vakit geçirilen söyleşide Hazal Kaya şunları söyledi:



“Güçlü kalmayı köklerime tutunmaya borçluyum. Güvenilir yakınlara ve değer yargılarına tutunmak önemli. Hala lise arkadaşlarımla görüşüyorum mesela. Biz kadınlar olarak çok güçlü ve sağlam varlıklarız zaten. Gücümüzün farkına varıp birlik olmalıyız. Dayanışmalıyız. Bunu bütün meslekler için söylüyorum. Çünkü bir şekilde kadınların başarıları göz ardı ediliyor. Bu da cesaret kırıcı oluyor kadın için.

Benim bu hayatta en korktuğum şey sadece güzel bir kadın olarak anılmak. Bunun için de kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Hem işim de hem de hobilerimde. Esas mesela kendimizi mutlu eden şeyler olduğunu gözönünde tutmalıyız. Mesela buraya gelirken bile elbise giyiyorum aman frikik verir miyim diye düşünüyorum. İşte bu da kanıksadığımız bir şiddet.