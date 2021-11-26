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Hazal Kaya: Feci kocam köylüyümdür ve Ali'ye çok aşığım

26.11.2021 01:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Misafir dizisiyle ekranlara dönen Hazal Kaya, kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay için, "Feci kocam köylüyümdür ve çok aşığım" açıklamasını yaptı. Kaya, ayrıca oğlu Fikret Ali'nin hayatında çok şey değiştirdiğini de sözlerine ekledi.

Hazal Kaya: Feci kocam köylüyümdür ve Ali'ye çok aşığım

Hazal Kaya Youtube’da yayınlanan ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programına konuk oldu. Ali Atay ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Hazal Kaya, 2019 yılında oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı. Anne olduktan sonra ekranlara ara veren Kaya, samimi açıklamalarda bulundu.

Eşi Ali Atay için, "Feci kocam köylüyümdür ve çok aşığım" diyen Kaya, "Ve biraz içtikten sonra Ali’ye ne kadar aşık olduğumu herkese anlatmak zorundaymışım gibi bir duyguyla yaşıyorum. Kimse bunu dinlemek istemiyor. Ve Ali inanılmaz utanıyor böyle şeylerden. Biz Ali ile ‘Leyla ile Mecnun’un finalinde karşılaştık. Ali’yi çok beğendim. Sonra bir arkadaşımızın doğum gününde karşılaştık yine çok beğendim. O zaman biraz sarhoştum. ‘Bizimle otursana’ demişim. Ama aramızda bir şey olmadı." dedi.

Oğlu Fiko'nun hayatında çok şey değiştirdiğini söyleyen ünlü oyuncu, "Daha cesur hissediyorum. Daha her şeyi yapabilir buluyorum kendimi. Bir de çok tatlı bir tip. Sıfır bir şey geliyor dünyaya. Önce 'Bunu hayatta tutmalıyım' diye başlıyor. Sonra öğreniyor. Bu çok keyifli bir yolculuk. İnsanlara karşı daha yumuşadım. Eskiden çok sinirleniyordum.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Atay Hazal Kaya
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