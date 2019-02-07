MAGAZİN

Hazal Kaya ile Ali Atay'ın düğününe ünlü isimler akın etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.02.2019 09:21 | Son Güncelleme

Oyuncu çift Hazal Kaya ile Ali Atay, 5 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. İki ünlü ismin düğününe Erkan Kolçak Köstendil ve Çağatay Ulusoy'un dansı damga vurdu.

Oyuncu çift Hazal Kaya ile Ali Atay evlendi.

Ünlü isimlerin akın ettiği düğünde ikiliden davetlilere, "Nikah şekeri vermek yerine bağışta bulunduk" yazılı süs dağıtıldı.

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Fairmont Quasar Otel'de gerçekleşen düğünde Kaya ile Atay'ı birçok ünlü isim yalnız bırakmadı.

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Atay'ın Leyla İle Mecnun dizisindeki rol arkadaşı Cengiz Bozkurt yaptığı paylaşımı, "Bu geceden geriye kalan...Kankişin düğünündeyiz... Oğlan tarafıyız... Çeyrek taktım, 50 lirada geri aldım" notuyla yayınlandı.

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ÇAĞATAY ULUSOY VE SEVGİLİSİ İLK KEZ AYNI KAREDE

Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer ile, Çağatay Ulusoy da bir dargın bir barışık olduğu sevgilisi Duygu Sarışın’la katıldı.

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Nur Fettahoğlu, yakın dostu Hazal Kaya'nın anlamlı hareketini sosyal medya hesabından paylaştı.

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Geceye ise Erkan Kolçak Köstendil ve Çağatay Ulusoy'un horon çalarken çekilen videoları damga vurdu. İkili bir an olsun eğlence sırasında yerlerine oturmadı.

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Hazal Kaya ile Ali Atay erkan kolçak köstendil Çağatay Ulusoy

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