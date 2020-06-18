Hazal Kaya imajını değiştirdi! Yorum yağdı

Hazal Kaya yeni imajıyla sevenlerinin karşısına çıktı. Geçen yıl Kasım ayında oğlu Fikret Ali’yi kucağına alan Hazal Kaya, yeni tarzını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarının beğenisine sundu.

Koronavirüs salgını nedeniyle kendisini karantina altına alan Hazal Kaya, vaktini eşi Ali Atay ve oğlu Fikret Ali ile geçiriyordu. Güzel oyuncu, bu dönemde saç stilini değiştirdi.

Kahkül kestiren Kaya’nın yeni haline takipçilerinden “Süper olmuş”, “Mis gibi olmuş”, “Kahküllere bayıldım” şeklinde yorumlar geldi.

