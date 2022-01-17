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  4. Hazal Kaya kendisine konulan kuralı açıkladı! "vücut sınırlarımın..."

Hazal Kaya kendisine konulan kuralı açıkladı! "vücut sınırlarımın..."

17.01.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ali Atay'la evliliğinden Fikret Ali adında bir oğlu olan Hazal Kaya mesleğe atıldığı yıllarda kendisine koyulan bir kuralı açıkladı. Pazar Sürprizi'ne katılan Kaya açıklamasında "Daha zayıf olmam veya daha az konuşmam konusunda diretmeler oldu. Bana göre o dönem konulan en saçma kural, keskin vücut sınırlarımın olması ve gizemli olmam yönünde olanlardı" dedi.

Hazal Kaya kendisine konulan kuralı açıkladı! "vücut sınırlarımın..."

Aslı Kızmaz'ın romanından uyarlanan Benden Ne Olur adlı filmle seyirci karşısına çıkan Hazal Kaya, Pazar Sürprizi'nden Ömür Sabuncuoğlu'na verdiği röportajda, "Küçükken benden ne olur?' diye düşündün mü?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Her çocuk gibi 6-7 yaşında dansöz olmayı istedim. 'Mimar olayım' diye düşündüm, sanat tarihi okumayı istedim ama çok küçük yaşta oyunculuğa başlayınca hayatım bu yönde şekillendi."

Oyunculuğa başladığı ilk yıllarda kendisine yapılan dayatmalarla ilgili de konuşan Kaya, "Magazin iklimi sertti o dönem. Sektörde kadın oyuncuların ne olacağını belirleyen keskin kurallar vardı. Daha zayıf olmam veya daha az konuşmam konusunda diretmeler oldu. Bana göre o dönem konulan en saçma kural, keskin vücut sınırlarımın olması ve gizemli olmam yönünde olanlardı" dedi.

"9 YAŞINDA ÖLÜMDEN DÖNDÜM"
Ali Atay'la evliliğinden Fikret Ali adında bir oğlu aoln kaya, oğlunun dünyaya gelişiyle birlikte tüm hayatının değiştiğini söyleyerek, "İnsanları daha anaç bir yerden anlamaya başladım. Annemi de çok iyi anlar oldum" şeklinde konuştu.

Ayrıca Fikret Ali'nin kendisi kadar yaramaz bir çocuk olmadığını söyleyen Hazal Kaya, "Ben asla Fikret Ali kadar sakin bir çocuk değildim. Kafamda yedi yarık var mesela. Annem bana beddua etmemiş iyi ki. 9 yaşında trafik kazası geçirip ölümden döndüm. Bu açıdan zor bir çocukluk geçirdim" dedi.

Hazal Kaya: Zayıf olmam diretildi - 4
"FİKRET ALİ BANA BENZESİN DİYE ÇOK UĞRAŞTIM"
Oğlunun babası Ali Atay'a olan benzerliğinden konu açılınca Hazal Kaya, "Doğum öncesi bebeğim bana benzesin diye ilk tekmelerinde kendi fotoğrafımı alıp baktığımı hatırlıyorum. Buna rağmen Fikret Ali babasının aynısı. Babası gibi yakışıklı olduğu için mutluyum" dedi.

İkinci kez anne olmayı çok istediğini dile getiren ve kız bebek arzulayan Kaya, "Kızım bana benzeyecek. Yakın zamanda olur mu bilmiyorum ama çok istiyorum ikinci bebeği" dedi.

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Hazal Kaya
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