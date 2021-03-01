Hazal Kaya: Kim Kardashian beni etkiledi

2019'da oyuncu Ali Atay'la nikah masasına oturan ve aynı sene kasım ayında da oğlu Fikret Ali'yi kucağına alan oyuncu Hazal Kaya, samimi açıklamalarda bulundu.

Dijital bir platformda yayınlanan programa konuk olan Kaya, Kardashian Ailesine özel bir ilgisi olduğunu dile getirdi.

"KONTROLLÜ OLMASI BENİ ETKİLEDİ"

Dil eğitimi için Amerika'ya gittiği dönemde Kardashianları takip etmeye başladığını sözlerine ekleyen Hazal Kaya, ilgisinin sebebini şu sözlerle anlattı:

Bir programda Kris Jenner, 'Kim Kardashian, aramızdaki en zekidir. Twitter'da linç ederler ama umurunda olmaz. Biz deliririz, o bizi sakinleştirir' demişti. Kim'in kontrollü ve planlı biri olması beni etkiledi.



Bir tane takipçim vardı beni sevmeyen, onun sosyal medya profilini inceledim. Baktığımda şunu gördüm; çok benziyoruz. Ben bir türlü yaranamıyorum ama bu hikayeyi dinlediğimden beri artık hiç etkilenmiyorum.

