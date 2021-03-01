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Hazal Kaya: Kim Kardashian beni etkiledi

01.03.2021 12:07 | Son Güncelleme:
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Hazal Kaya: Kim Kardashian beni etkiledi

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, Kardashianlara özel bir ilgisi olduğunu açıkladı. Dil eğitimi için Amerika'ya gittiği dönemde Kardashianları takip etmeye başladığını sözlerine ekleyen Kaya, "Bir programda Kris Jenner, 'Kim Kardashian, aramızdaki en zekidir. Twitter'da linç ederler ama umurunda olmaz. Biz deliririz, o bizi sakinleştirir' demişti. Kim'in kontrollü ve planlı biri olması beni etkiledi" dedi.

2019'da oyuncu Ali Atay'la nikah masasına oturan ve aynı sene kasım ayında da oğlu Fikret Ali'yi kucağına alan oyuncu Hazal Kaya, samimi açıklamalarda bulundu.

Dijital bir platformda yayınlanan programa konuk olan Kaya, Kardashian Ailesine özel bir ilgisi olduğunu dile getirdi.

hazal kaya

"KONTROLLÜ OLMASI BENİ ETKİLEDİ"

Dil eğitimi için Amerika'ya gittiği dönemde Kardashianları takip etmeye başladığını sözlerine ekleyen Hazal Kaya, ilgisinin sebebini şu sözlerle anlattı:

hazal kaya

Bir programda Kris Jenner, 'Kim Kardashian, aramızdaki en zekidir. Twitter'da linç ederler ama umurunda olmaz. Biz deliririz, o bizi sakinleştirir' demişti. Kim'in kontrollü ve planlı biri olması beni etkiledi.
hazal kaya

Bir tane takipçim vardı beni sevmeyen, onun sosyal medya profilini inceledim. Baktığımda şunu gördüm; çok benziyoruz. Ben bir türlü yaranamıyorum ama bu hikayeyi dinlediğimden beri artık hiç etkilenmiyorum.

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Anahtar Kelimeler:
Hazal Kaya, Kim Kardashian,
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ermenilerin türklere ve azeri kardeşlerimize yaptığı soykırımlardan övgüyle bahsettiğini de bilirsin o zaman..o halde ermenistana yada abd ye git sende...

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