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Türkiye mide bulandıran bu olayı konuşuyor! Esra Erol'da kaynanasını hamile bıraktığı ortaya çıktı |Tepki yağıyor

Esra Erol'da programında 14 Nisan günü yaşanan mide bulandıran olay gündeme bomba gibi düştü. Cuma Doğan'ın, nişanlısının annesi olan 47 yaşındaki Güldane Şahin'i hamile bırakıp "Utanmıyorum" demesi şoke etti. Yaşanan iğrenç olaya tepki yağıyor.

Kubra Akalın

Esra Erol'un ATV'de sunduğu programda bir skandal daha yaşandı. Dilek adlı zihinsel engelli genç kız, nişanlısı ve annesinin kaçtığını iddia ederek yayına katılınca ortaya iğrenç detaylar çıktı.

Güldane ile Cuma'nın uygunsuz hallerine şahit olan Dilek Şahin anlattıklarıyla ağızları açık bıraktı. Dilek hem nişanlısından hem de annesinden şiddet gördüğünü de açıkladı.

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"UTANACAK BİR ŞEY YOK"

Skandal bununla da kalmadı ortaya çıkan görüntülerin yanında Güldane'nin Cuma'dan 3 aylık hamile olduğu da açıklandı. Cuma ise Esra Erol'un "Utanmıyor musun? Siz ar duygunuzu kaybetmişsiniz" diyerek tepki göstermesine verdiği "Neden utanıyım ki? Utanmıyorum, utanacak bir şey yok" yanıtıyla seyircinin ağzını açık bıraktı.

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Yaşanan iğrenç olay Türkiye gündemine de bomba gibi düştü. Sosyal medyada yaşananlara tepki yağarken pek çok seyirci "Bu ne iğrençlik bu insanlarda ar kalmamış", "Bu program yayından kaldırılmalı", " Şu rezil kadına baktıkça midem bulanıyor" dedi.

İşte sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları:

Mynet'in Sesi

"AR KALMAMIŞ BU İNSANLARDA"

Anahtar Kelimeler:
Esra Erol
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