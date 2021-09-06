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Hazal Kaya'lı Benden Ne Olur filminden ilk fragman yayınlandı! Öpüşme sahneleri dikkat çekti

06.09.2021 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazal Kaya, Onur Tuna ve Enis Arıkan'ın başrollerinde yer aldığı, iddialı romantik komedi Benden Ne Olur'un ilk fragmanı yayınlandı. Filmseverlerin merakla beklediği dizinin fragmanına ünlü oyuncu Hazal Kaya ile Onur Tuna'nın öpüşme sahneleri damga vurdu.

Aslı Kızmaz tarafından yazılan "Benden Ne Olur" kitabından uyarlanan Benden Ne Olur filminin vizyon tarihi de belli oldu. Bir süredir hazırlıkları devam eden filmin ilk fragmanı da yayınlandı.

Filmseverlerin merakla beklediği dizinin fragmanına ünlü oyuncu Hazal Kaya ile Onur Tuna'nın öpüşme sahneleri damga vurdu.

Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy'un oturduğu filmin senaryosunu Aslı T. Kızmaz ve Müge Öztürk birlikte kaleme aldı.

VİZYON TARİHİ BELLİ OLDU

Kendi başarı hikayesini anlatmak isteyen Sertab'ın hayatla olan zor ama bir o kadar da eğlenceli hikayesini konu alan Benden Ne Olur filminin oyuncu kadrosunda Enis Arıkan, Hazal Kaya, Onur Tuna, Elçin Afacan, Selin Şekerci ve Nur Fettahoğlu yer alıyor.

Merakla beklenen film 26 Kasım'da gösterime girecek.

FİLMİN KONUSU NEDİR?

Benden Ne Olur kitabı, hayatında büyük işler başaran kadınları eleştiren ve hayattaki yerini sorgulayıp arayan gözü kara bir kadının hikayesini konu ediniyor. Hem aşk, hem eğlence, hem de iş hayatını bir araya getiren kitap, muzip bir hikaye sunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hazal Kaya Onur Tuna
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