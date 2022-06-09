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  4. Hazal Kaya Mükremin Gezgin'i savunup Bergüzar Korel'e sert çıktı! Hemen sildi yeni paylaşım yaptı

Hazal Kaya Mükremin Gezgin'i savunup Bergüzar Korel'e sert çıktı! Hemen sildi yeni paylaşım yaptı

09.06.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok'ta kendisine 9 aydır hamile gibi gösteren ve son olarak da elinde bebekle poz veren Mükremin Gezgin'e tepkiler yağarken Hazal Kaya'dan ilginç bir paylaşım geldi. Hazal Kaya, Mükremin Gezgin'i savunarak Ayşe Arman ve Bergüzar Korel'e sert çıktı. Kaya paylaşımını daha sonra sildi. Hazal Kaya daha sonra yeni paylaşım yaptı.

Hazal Kaya Mükremin Gezgin'i savunup Bergüzar Korel'e sert çıktı! Hemen sildi yeni paylaşım yaptı

Sosyal medya TikTok'ta fenomen olan Mükremin Gezgin'i konuşuyor. Yeni doğan bir bebekle pozlarını paylaşarak doğum yaptığını söyleyen trans birey Mükremin Gezgin büyük tepki çekti. Hem hesabı kapanan hem de soruşturma başlatılan fenomene Ayşe Arman ve Bergüzar Korel sert çıktı. Mükremin Gezgin bir açıklama yaparak kendini savunurken oyuncu Hazal Kaya da fenomene destek çıktı.

Hazal Kaya Mükremin Gezgin'e verilen tepkiyi anlamadığını söyleyerek "Böyle tahammülsüz bir yerde ona gülen insanları eğlendirmeyi başardı. Ne oldu bu kadar mevzu yaratacak? Ben bir şey mi kaçırdım? İsim verip hedef göstererek elinize ne geçiyor? Mükrem'in başına bir şey gelmesi halinde bu sorumluluğu almaya hazır mısınız?" diyerek isyan etti.

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Ayşe Arman ve Bergüzar Korel'e tepki gösteren Hazal Kaya paylaşımını daha sonra sildi.

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Hazal Kaya paylaşımı gündem olunca yeni bir paylaşım yaptı ve şunları yazdı;

"Neyse ben de öfke ve tahammülsüzlükle bir paylaşım yaptım, eleştirdiğim şeye dönüşmek istemediğim için de sildim."
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Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel Hazal Kaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 11 yorum
hazal kaya illa rezilliklere arka çıkmak zorundamısın.bırak trübünlere oynamayı.nevar bir seferde toplumun hassasiyetlerinden yana ol.madem öyle mesajını neden tepkileri görünce kaldırıyorsun.demekki tutarsız samimiyetsiz bir kişiliğin var.
kafaya bak yaaa anormal olması için daha ne olması gerekiyor acaba?!
Hazal Kaya. Tepki çeken metnini yazdın ise, çekmeyecektin. Bu senin bu konudaki cesaretin sorgulanır durumda.

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