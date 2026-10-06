A.B.İ. için erken final kararı! Seyirci sitem etti

ATV ekranlarında geçtiğimiz sezon izleyiciyle buluşan ve dikkat çeken yapımlardan biri olan A.B.İ., yeni sezonda aradığı ivmeyi bir türlü yakalayamadı. Dizinin başrol oyuncularından Afra Saraçoğlu’nun ayrılması sonrası kadın başrol için Bergüzar Korel’le anlaşılmıştı.

Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaşan Bergüzar Korel’in kadroya katılması da reyting sonuçlarına beklenen şekilde yansımadı. Hikâyesinde ve oyuncu kadrosunda önemli değişikliklere gidilen dizi için ekran macerasının sona erdirilmesine karar verildi.

İmirzalıoğlu ile Korel'i 11 yıl sonra buluşturan A.B.İ. dizisi son alınan reytinglerin ardından 5. bölümde ekrana veda edeceği öğrenildi. A.B.İ. dizisi bu akşam 23. bölümüyle ekrana gelecek.

SEYİRCİ SİTEM ETTİ

A.B.İ. için sosyal medyada; 'Böyle bitmesin', 'Çok yazık oldu', 'Keşke daha fazlae ekranda olsaydı', 'Final olmasın lütfen', 'Finali hak etmiyor', 'Gerçekten yazık ettiniz diziye' gibi eleştirel yorumlar yapıldı.