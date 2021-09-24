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Hazal Kaya'nın eski hali şoke etti! Efsane dizide oynamış

24.09.2021 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç yaşına rağmen birçok güçlü projede yer alan ünlü oyuncu Hazal Kaya'nın yıllar önce Acemi Cadı dizisinde 'Pelin' karakterine hayat verdiği ortaya çıktı. Güzel oyuncu Hazal Kaya'nın eski halini görenler şaşıp kaldı.

Hazal Kaya'nın eski hali şoke etti! Efsane dizide oynamış

Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği 'Nihal' karakteriyle tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen ünlü oyuncu Hazal Kaya'nın, kariyerinin henüz başındayken yer aldığı diziyi duyanlar şaşırdı. 30 yaşındaki Hazal Kaya'nın, Acemi Cadı dizisinde Selim'in çocukluk arkadaşı 'Pelin' karakterini canlandırdığı görüntüler, sevenlerini hayrete düşürdü. İşte Hazal Kaya'nın eski hali:

Hazal Kaya'nın eski hali şoke etti! Efsane dizide oynamış

Hazal Kaya'nın eski hali şoke etti! Efsane dizide oynamış

Hazal Kaya'nın eski hali şoke etti! Efsane dizide oynamış

HAZAL KAYA KİMDİR?

Leyla Hazal Kaya Atay, 1 Ekim 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlkokulu Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu'nda, liseyi İstanbul İtalyan Lisesi'nde okuyan Kaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Performans bölümünden mezun oldu. Avukat bir ailenin kızı olan Kaya'nın çocukluğu Balat'ta geçti. 1997 yılında anne ve babası boşanan Kaya, annesiyle yaşadı.

Hazal Kaya'nın eski hali şoke etti! Efsane dizide oynamış

Hazal Kaya, çocuk yaşta keman ve bale dersleri aldı. Hazal Kaya, lise döneminde bir oyunculuk ajansına kaydoldu ve çeşitli reklamlar yer aldı. İlk olarak Sıla dizisinde 'Berrin' karakterine hayat veren Kaya, 'Genco' adlı dizide ilk kez başrol oldu. Ancak Hazal Kaya'nın esas tanınması, Aşk-ı Memnu dizisindeki 'Nihal' karakteriyle oldu. Sonrasında Kaya, pek çok projede başrol olarak yer aldı.

Hazal Kaya'nın eski hali şoke etti! Efsane dizide oynamış

Hazal Kaya, Ayla Algan ve Ümit Çırak'tan oyunculuk eğitimi aldı. Kaya, İngilizce, İtalyanca ve Almanca konuşabiliyor.

Hazal Kaya'nın eski hali şoke etti! Efsane dizide oynamış

Güzel oyuncu, 2019 yılında meslektaşı Ali Atay ile dünyaevine girdi. Çiftin, Fikret Ali adında bir erkek çocukları oldu.

Hazal Kaya'nın eski hali şoke etti! Efsane dizide oynamış


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Anahtar Kelimeler:
Ali Atay Hazal Kaya
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