Hazal Kaya'nın eski hali şoke etti! Efsane dizide oynamış

Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği 'Nihal' karakteriyle tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen ünlü oyuncu Hazal Kaya'nın, kariyerinin henüz başındayken yer aldığı diziyi duyanlar şaşırdı. 30 yaşındaki Hazal Kaya'nın, Acemi Cadı dizisinde Selim'in çocukluk arkadaşı 'Pelin' karakterini canlandırdığı görüntüler, sevenlerini hayrete düşürdü. İşte Hazal Kaya'nın eski hali:

HAZAL KAYA KİMDİR?

Leyla Hazal Kaya Atay, 1 Ekim 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlkokulu Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu'nda, liseyi İstanbul İtalyan Lisesi'nde okuyan Kaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Performans bölümünden mezun oldu. Avukat bir ailenin kızı olan Kaya'nın çocukluğu Balat'ta geçti. 1997 yılında anne ve babası boşanan Kaya, annesiyle yaşadı.

Hazal Kaya, çocuk yaşta keman ve bale dersleri aldı. Hazal Kaya, lise döneminde bir oyunculuk ajansına kaydoldu ve çeşitli reklamlar yer aldı. İlk olarak Sıla dizisinde 'Berrin' karakterine hayat veren Kaya, 'Genco' adlı dizide ilk kez başrol oldu. Ancak Hazal Kaya'nın esas tanınması, Aşk-ı Memnu dizisindeki 'Nihal' karakteriyle oldu. Sonrasında Kaya, pek çok projede başrol olarak yer aldı.

Hazal Kaya, Ayla Algan ve Ümit Çırak'tan oyunculuk eğitimi aldı. Kaya, İngilizce, İtalyanca ve Almanca konuşabiliyor.

Güzel oyuncu, 2019 yılında meslektaşı Ali Atay ile dünyaevine girdi. Çiftin, Fikret Ali adında bir erkek çocukları oldu.



