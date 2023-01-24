Hazal Kaya oynamıştı... Yeni Aşk-ı Memnu’nun Nihal’i bakın kim oldu!

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde olduğu Aşk-ı Memnu dizisinin bir film olacağı gündeme bomba gibi düşmüştü.

TAFF Pictures imzalı filmde Bihter'i Farah Zeynep Abdullah canlandırıyor. Behlül başta olmak üzere diğer roller için görüşmeler sürüyor.

Hazal Kaya, aile dostu Ceyda Düvenci’nin BBO Yapım imzalı “Bambaşka Sohbetler” programına konuk olmuş ve “Bihter” adıyla yeniden çekilecek olan “Aşk-ı Memnu” filmini ve yeni Nihal’i kimin canlandıracağını çok merak ettiğini açıklamıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; filmin yeni Nihal’i için genç kuşağın en yetenekli oyuncuları arasında yer alan Helin Kandemir’le imza aşamasında olunduğu öğrenildi.

HAZAL KAYA'DAN NİHAL İTİRAFI

Hazal Kaya daha önce katıldığı bir programda sunucunun"Senden daha iyi bir Nihal düşünemiyorum ve Nihal'den nefret ediyorum" demesi üzerine Nihal karakterini hiç sevmediğini itiraf etmişti. Oyuncu, dizinin kitabında Nihal'in çok kültürlü ve bilgili biri olduğu ancak dizideki Nihal'in öyle biri olmadığını söyledi.



