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Hazal Kaya ve Ali Atay: Evde keyfimiz yerinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2020 13:46 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını sonrası herkes evlerine çekildi. "Evde keyfim yerinde" diyerek yeni bir akım başlatan Eser Yenenler'e Hazal Kaya destek verdi.

Hazal Kaya ve Ali Atay: Evde keyfimiz yerinde

Eser Yenenler, koronavirüs korkusuyla evinden çıkmama kararı aldı. Eşi ve oğluyla evde vakit geçiren Yenenler, #evdekeyfimyerinde hashtagi'yle yeni bir akım başlattı.

Instagram hesabından paylaşım yapan Yenenler yakın dostları İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'u da etiketleyerek "Corona virüsü salgını varken biz de ailecek evdeyiz ve dışarı çıkıp başkasının sağlığını ve kendi sağlığımızı tehlikeye sokmuyoruz.

Eser Yenenler'den koronavirüs önlemi! Sosyal medyada akım başlattı: Evde keyfim yerindeEser Yenenler'den koronavirüs önlemi! Sosyal medyada akım başlattı: Evde keyfim yerinde

Durumu hala hafife alıp sokaklarda fink fink gezen tozan arkadaşlarımız için de #evdekeyfimyerinde diye bir tag başlatıp durumun ciddiyetini hep birlikte evlerimizden paylaşım yaparak gösterebiliriz diye düşündüm. Siz de salgın sürecinden evinizde geçirdiğiniz eğlenceli vakitlerden paylaşım yapıp bize katılın en beğendiklerimizi de hem hikayede hem de EYS'de kullanalım!'

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Yenenler'in çağrısının ardından çok sayıda ünlü isim, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmaya başladı. Bunlardan biri de Hazal Kaya ve eşi Ali Atay oldu. Ünlü çift yaptığı paylaşıma "Sosyal mesafeyi sevdik biz, evden çıkmıyoruz. Keyfimiz de gayet yerinde!" notuyla bir aile fotoğrafı paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hazal Kaya ve Ali Atay, ali atay,

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