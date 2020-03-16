Hazal Kaya ve Ali Atay: Evde keyfimiz yerinde

Eser Yenenler, koronavirüs korkusuyla evinden çıkmama kararı aldı. Eşi ve oğluyla evde vakit geçiren Yenenler, #evdekeyfimyerinde hashtagi'yle yeni bir akım başlattı.

Instagram hesabından paylaşım yapan Yenenler yakın dostları İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'u da etiketleyerek "Corona virüsü salgını varken biz de ailecek evdeyiz ve dışarı çıkıp başkasının sağlığını ve kendi sağlığımızı tehlikeye sokmuyoruz.

Durumu hala hafife alıp sokaklarda fink fink gezen tozan arkadaşlarımız için de #evdekeyfimyerinde diye bir tag başlatıp durumun ciddiyetini hep birlikte evlerimizden paylaşım yaparak gösterebiliriz diye düşündüm. Siz de salgın sürecinden evinizde geçirdiğiniz eğlenceli vakitlerden paylaşım yapıp bize katılın en beğendiklerimizi de hem hikayede hem de EYS'de kullanalım!'

Yenenler'in çağrısının ardından çok sayıda ünlü isim, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmaya başladı. Bunlardan biri de Hazal Kaya ve eşi Ali Atay oldu. Ünlü çift yaptığı paylaşıma "Sosyal mesafeyi sevdik biz, evden çıkmıyoruz. Keyfimiz de gayet yerinde!" notuyla bir aile fotoğrafı paylaştı.