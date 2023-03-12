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Hazal Subaşı sütyensiz poz verdi! Göğsündeki dövme dikkat çekti

12.03.2023 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adını Sen Koy, Halka, Çukur, Kasaba Doktoru gibi dizilerle dikkat çeken Hazal Subaşı sütyensiz pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Subaşı'nın göğsündeki dövme dikkat çekti.

Hazal Subaşı sütyensiz poz verdi! Göğsündeki dövme dikkat çekti

Dizi ve film oyuncusu Hazal Subaşı sosyal medya pozuyla dikkat çekti. Göğüs dekolteli pozunu paylaşan Subaşı takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

SÜTYENSİZ POZUYLA INSTAGRAM'I SALLADI

Hazal Subaşı'nın o pozuna takipçilerinden yaklaşık 55 bin beğeni geldi.

Hazal Subaşı sütyensiz poz verdi! Göğsündeki dövme dikkat çekti

Subaşı'nın göğsündeki dövmede Fransızca, 'Doğru kararlar ver mutlu yaşa' diye yazıyor.

Hazal Subaşı sütyensiz poz verdi! Göğsündeki dövme dikkat çekti

1995 İzmir doğumlu Hazal Subaşı 27 yaşındadır.

Hazal Subaşı sütyensiz poz verdi! Göğsündeki dövme dikkat çekti

Eğitimini İzmir Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nde aldı.

Hazal Subaşı sütyensiz poz verdi! Göğsündeki dövme dikkat çekti

2015'te katıldığı Miss Turkey yarışmasında üçüncü seçildi.

Hazal Subaşı sütyensiz poz verdi! Göğsündeki dövme dikkat çekti

Ardından oyunculuğa başladı.

Hazal Subaşı sütyensiz poz verdi! Göğsündeki dövme dikkat çekti

Adını Sen Koy, Bir Umut Yeter, Halka, Çukur, Kasaba Doktoru dizilerinde oynadı.

Hazal Subaşı sütyensiz poz verdi! Göğsündeki dövme dikkat çekti

Bizi Ayıran Çizgi, Sıcak Kafa, Kötü Adamın 10 Günü gibi internet projelerinde de yer aldı.

Hazal Subaşı sütyensiz poz verdi! Göğsündeki dövme dikkat çekti

Miss Turkey üçüncülüğünün yanında oyunculuk alanında da iki ödülü bulunuyor.

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