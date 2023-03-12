Hazal Subaşı sütyensiz poz verdi! Göğsündeki dövme dikkat çekti

Dizi ve film oyuncusu Hazal Subaşı sosyal medya pozuyla dikkat çekti. Göğüs dekolteli pozunu paylaşan Subaşı takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

SÜTYENSİZ POZUYLA INSTAGRAM'I SALLADI

Hazal Subaşı'nın o pozuna takipçilerinden yaklaşık 55 bin beğeni geldi.

Subaşı'nın göğsündeki dövmede Fransızca, 'Doğru kararlar ver mutlu yaşa' diye yazıyor.

1995 İzmir doğumlu Hazal Subaşı 27 yaşındadır.

Eğitimini İzmir Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nde aldı.

2015'te katıldığı Miss Turkey yarışmasında üçüncü seçildi.

Ardından oyunculuğa başladı.

Adını Sen Koy, Bir Umut Yeter, Halka, Çukur, Kasaba Doktoru dizilerinde oynadı.

Bizi Ayıran Çizgi, Sıcak Kafa, Kötü Adamın 10 Günü gibi internet projelerinde de yer aldı.

Miss Turkey üçüncülüğünün yanında oyunculuk alanında da iki ödülü bulunuyor.



