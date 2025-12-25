Stranger Things 5. sezon 2. kısım ne zaman yayınlanacak?

Netflix'in fenomen dizisi Stranger Things'in final sezonu için geri sayım başladı. Son bölümlerin yayın tarihleri ve süreleri açıklandı, hayranlar heyecanla bekliyor.

Netflix'in dünya çapında büyük bir hayran kitlesi bulunan bilim kurgu dizisi Stranger Things, final sezonuyla ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Dizinin yaratıcıları Duffer Kardeşler'den Ross Duffer, merakla beklenen 5. sezonun ikinci kısmındaki bölümlerin sürelerini resmi olarak açıkladı. Bu açıklama, sosyal medyada dolaşan çeşitli iddialara da son noktayı koydu.

FİNAL İÇİN GERİ SAYIM

Hayranlar, 27 Kasım'da yayınlanan ilk dört bölümün ardından, finalin geri kalanını büyük bir sabırsızlıkla bekliyor.

Duffer'ın açıklamasına göre, 26 Aralık'ta yayınlanacak olan yeni bölümlerden beşincisi "Elektroşok (Shock Jock)" 1 saat 8 dakika, altıncı bölüm "Camazotz'dan Kaçış (Escape from Camazotz)" ise 1 saat 15 dakika uzunluğunda olacak.

Yedinci bölüm "Köprü (The Bridge)" 1 saat 6 dakika sürerken, final bölümü "Gerçek Dünya (The Rightside Up)" tam 2 saat 8 dakikalık süresiyle sezonun en uzun bölümü olarak tarihe geçecek ve 1 Ocak'ta yayınlanacak.

Bu uzun final bölümü, dizinin tüm sorularına cevap verecek ve karakterlerin kaderlerini belirleyecek.

Daha önce sosyal medyada dolaşan, bölümlerin 90 dakika ile 2 saat arasında değişeceği yönündeki spekülasyonlar, Duffer'ın bu açıklamasıyla birlikte doğruluğunu yitirdi.

Duffer Kardeşler, geçtiğimiz günlerde katıldıkları bir televizyon programında, hayranların finalle ilgili ürettiği teorilerin hiçbirinin doğru olmadığını da belirtmişti. Bu açıklama, finalin sürprizlerle dolu olacağının ve beklentileri aşacağının sinyallerini veriyor.