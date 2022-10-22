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Hazar Ergüçlü'den Gülşen'e destek: Kendin olmanın bir cezası var

22.10.2022 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Hazar Ergüçlü, sosyal medya hesabından şarkıcı Gülşen'e yaptığı paylaşımla destek oldu. Ergüçlü, yaptığı paylaşımda, "Kendin olmanın bir cezası var" dedi.

Hazar Ergüçlü'den Gülşen'e destek: Kendin olmanın bir cezası var

Orkestra arkadaşıyla konuşurken kullandığı bir ifade nedeniyle dört gün tutuklu kalan şarkıcı Gülşen’in davası İstanbul 11’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, Gülşen’in karakola imza verme zorunluluğunu kaldırırken, yurtdışı çıkış yasağının devamına karar verdi. Bir sonraki mahkeme tarihiyse 21 Aralık olarak açıklandı.

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Gülşen hakkında beraat kararı çıkmaması ardından pek çok ünlü isim sosyal medya hesabından Gülşen'e olan desteklerini gösterdi. Bu isimler arasında oyuncu Hazar Ergüçlü de yer aldı.

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Uzun süredir yönetmen Onur Ünlü'yle birlikte olan Hazar Ergüçlü, Instagram hesabının hikaye bölümünden Gülşen'in bir röportajında yaptığı "Kadınlığım, bedenim, eşliğim, anneliğim üzerinden defalarca sözel olarak linç ve istismara uğradım hatta hedef gösterildim. Ben bütün bunları hayatta Gülşen olarak var olmamın cezalandırılması olarak görüyorum" ifadelerini paylaştı ve Gülşen'e verdiği desteği "Kendin olmanın hep bir cezası var burada" sözleriyle gösterdi.

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Hazar Ergüçlü Gülşen Oyuncu

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