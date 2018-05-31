Hazar Ergüçlü'den Murat Cemcir açıklaması

Prömiyerini Cannes Film Festivali'nde yapan Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi 'Ahlat Ağacı'nın basın gösterimi yapıldı. Filmin oyuncuları, Kanyon AVM'de gerçekleşen gösterimin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"BİR SANİYELİK FOTOĞRAFA BAKIP KARAR VERMEK YANLIŞ OLDU"

Cannes’da kırmızı halı geçişi esnasında çekilen fotoğraflarda Murat Cemcir’in, rol arkadaşı Bennu Yıuldırımlar’ın önüne geçtiği iddiası tartşma yaratmıştı. Basın toplantısında bu konuyla ilgili yöneltilen soruya filmin bir diğer kadın oyuncusu Hazar Ergüçlü’den yanıt geldi.

Posta'nın haberine göre; fotoğraf karesine bakarak değerlendirmenin yanlış olduğunu belirten güzel oyuncu, durumun ekranlara ve fotoğraflara yansıdığından farklı olduğunu söyledi.

"BU EKİBİN PARÇASI OLAMAZDI"

Normal şartlarda daha az kişiyle gerçekleştirilen fotoğraf çekiminin yapılan değişiklik sonucu kalabalıklaştığını, karede yer alan tüm oyuncuların ve film ekibinin sıkışmak ve ister istemez birbirlerinin önüne geçmek zorunda kaldığını dile getiren Hazar Ergüçlü, "Zaten böyle bir davranışı bilerek yapacak bir kişi, en baştan bu ekibin bir parçası olamazdı" diyerek tartışmalara son noktayı koymuş oldu.

Hazar Ergüçlü, ödül töreni esnasında oyuncu Asia Argento tarafından yapılan, Hollywood'daki taciz skandalı ve Harwey Weinstein’la ilgili sert ifadeler içeren konuşmanın gündem olması gerektiğini, sektör açısından çok önemli olan bu konuşma yerine kırmızı halı fotoğrafının daha çok konuşulmasını doğru bulmadığını vurguladı.

