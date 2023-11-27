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Hazar Ergüçlü'nün İnci Taneleri'ndeki rolü herkesi şaşırttı! Pavyon dansçısı karakteriyle sosyal medyayı salladı

27.11.2023 17:09 | Son Güncelleme:
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Usta oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'ı 20 yıl sonra ekrana döndüren İnci Taneleri dizisi hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden dikkat çekti. Çok yakında izleyicisi ile buluşacak olan yeni dizide rol alan Hazar Ergüçlü dizide Dilber isimli bir pavyon dansçısına hayat verecek. Güzel oyuncu çekimleri tüm hızıyla devam eden diziden karelerini Instagram sayfasından paylaştı. Ergüçlü'nün pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Yılmaz Erdoğan’ı yıllar sonra televizyon ekrananına döndüren İnci Taneleri dizisi büyük bir heyecanla bekleniyor. BKM Yapım imzalı İnci Taneleri dizisi güçlü oyuncu kadrosu ve farklı hikayesi ile heyecanla bekleniyor.

Yılmaz Erdoğan, dizinin senaryosunu üstlenirken; aynı zamanda dizide yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ isimli karaktere hayat verecek. Çekimleri tüm hızıyla devam eden İnci Taneri dizisinde rol alan Hazar Ergüçlü de dizide Dilber isimli bir pavyon dansçısını canlandıracak.

Hazar Ergüçlü 1

Hazar Ergüçlü, dizinin çekimlerinden karelerini Instagram sayfası üzerinden takipçileriyle paylaştı. Ünlü ismin gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Hazar Ergüçlü 2

Güzel oyuncuya sosyal medyada; 'Simay pavyona düşmüş', 'Bu rolün üstesinden gelir', 'Oyunculuğu harika' gibi yorumlar yapıldı.

Hazar Ergüçlü 3

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü dışında; Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor.

Hazar Ergüçlü 4

İnsana dokunan hikayesiyle izleyiciyle buluşacak İnci Taneleri yakında Kanal D’de ekrana gelecek.

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