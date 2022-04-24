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Hazar Ergüçlü Onur Ünlü'nün giyim tarzına karışmıyor! "Bence çok yakışıyor"

24.04.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazar Ergüçlü, yönetmen sevgilisi Onur Ünlü'nün çok konuşulan giyim tarzıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, "Onun giyim tarzına ben karışmıyorum" dedi.

Hazar Ergüçlü Onur Ünlü'nün giyim tarzına karışmıyor! "Bence çok yakışıyor"

Son dönemde Funda Eryiğit ile tiyatro yapan Hazar Ergüçlü yoğun temposuna rağmen ünlü yıldız Monica Bellucci, 2 gün önce Tom Volf’un yazıp, yönettiği Maria Callas’ın hayatına dair bilinmeyen detayların ve ilginç hikayelerin yer aldığı tek kişilik tiyatrosuna katıldı.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Belluci'yi izlemeye gelen Hazar Ergüçlü, basın mensuplarıyla sohbet etmeyi ihmal etmedi. Oyuncu, "Çok heyecanlıyım. Hayranıyım. Dünya gözüyle görmeye geldim." dedi.

"İSTEDİĞİNİ GİYİYOR, KARIŞMIYORUM"

Yönetmen sevgilisi Onur Ünlü'nün çok konuşulan giyim tarzıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Ergüçlü, "Onun giyim tarzına ben karışmıyorum. Kendisi seçiyor. İstediğini giyiyor. Bence çok yakışıyor" şeklinde konuştu.

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Hazar Ergüçlü
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