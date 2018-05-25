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Hazar Ergüçlü, sevgilisi Onur Ünlü’den ayrıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.05.2018 11:08 | Son Güncelleme

Hazar Ergüçlü'nün ayrılık kararı almasında, Onur Ünlü ile aralarındaki yaş farkından dolayı ailesinin etkisinin olduğu iddia edildi

Hazar Ergüçlü, sevgilisi Onur Ünlü’den ayrıldı

Hazar Ergüçlü’nün (26), ‘Dudullu Postası’ ve ‘Gerçek Kesit: Manyak’ta birlikte çalıştığı yönetmen Onur Ünlü’yle (45), ilişkisini bitirdiği öğrenildi. İki aydır aşk yaşayan çiftin, ayrılık sebebininse aralarındaki yaş farkı olduğu iddia edildi. Oyuncunun, kendisinden 19 yaş büyük yönetmenle ayrılmasında, ailesinin etkili olduğu konuşuluyor.

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İlk kez geçtiğimiz ay Beyoğlu’nda görüntülenen ikiliden Ergüçlü’nün, Instagram’dan hâlâ Ünlü’yü takip etmesi ise gözden kaçmadı. Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Ahlat Ağacı’ filmi için 71’inci Cannes Film Festivali’ne giden oyuncunun, bir yandan projelerine devam ederken, diğer taraftan ayrılık acısını unutmaya çalıştığı söyleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
Onur Ünlü Hazar Ergüçlü

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