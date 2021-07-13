MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hazar Ergüçlü yeni imajıyla takipçilerini ikiye böldü

Hazar Ergüçlü yeni imajıyla takipçilerini ikiye böldü

13.07.2021 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sık sık gündelik hayatından paylaşımlar yapan Hazar Ergüçlü, sosyal medya hesabında yayınladığı yeni pozuyla dikkat çekti. Alev Alev dizisi final yapınca soluğu tatilde alan Hazar Ergüçlü imaj tazeledi.

Hazar Ergüçlü yeni imajıyla takipçilerini ikiye böldü

Kendisinden 19 yaş büyük yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile yaşadığı aşkla sık sık gündem olan Hazar Ergüçlü, bu kez yeni imajıyla gündeme geldi.

Son olarak Alev Alev dizisinde rol alan oyuncu Hazar Ergüçlü, sosyal medya hesabında derin dekolteli siyah elbisesi ile verdiği pozları yayınladı.

Ekran Alıntısı

İddialı elbisesi ile poz veren oyuncunun yeni imajı dikkat çekti.

ığğığ

Saçlarına kakül yaptıran Ergüçlü'nün tarzı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları "Yakışmamış", "Çok kötü olmuş", "Mahvetmiş saçlarını" yorumlarında bulundu.

Formuyla da zaman zaman dikkat çeken Ergüçlü formunu salata yiyerek ve yüzerek koruyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İçini döktü: 'Mahvettin diziyi' yorumları çok fena!İçini döktü: 'Mahvettin diziyi' yorumları çok fena!
PARTNERAralarından su sızmıyor!Aralarından su sızmıyor!
Aygün Aydın kimdir?Aygün Aydın kimdir?
Anahtar Kelimeler:
Hazar Ergüçlü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan'daki skandal sonrası Terim çok sert konuştu

Yunanistan'daki skandal sonrası Terim çok sert konuştu

Sessiz sedasız ayrıldı

Sessiz sedasız ayrıldı

50 yaş ve üstü erkeklerde görüldü! ABD'den koronavirüs aşısı açıklaması

50 yaş ve üstü erkeklerde görüldü! ABD'den koronavirüs aşısı açıklaması

Doğalgaz ve elektrik zamlarıyla ilgili eleştirilere cevap

Doğalgaz ve elektrik zamlarıyla ilgili eleştirilere cevap

Türk bayrağını koparıp çöpe attı: Çok keyifliydim

Türk bayrağını koparıp çöpe attı: Çok keyifliydim

Aygün Aydın hapisten çıkar çıkmaz Hakan Sabancı’ya küfürler yağdırdı

Aygün Aydın hapisten çıkar çıkmaz Hakan Sabancı’ya küfürler yağdırdı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Eşini annesi zannettiler!

Eşini annesi zannettiler!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Seksi kalça dansı! Takipçilerini şaşı etti

Seksi kalça dansı! Takipçilerini şaşı etti

Camdaki Kız'ın Tako'su sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti! "Gerçekten aşıksan tüm Türkiye beni..."

Camdaki Kız'ın Tako'su sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti! "Gerçekten aşıksan tüm Türkiye beni..."

Petek Dinçöz, estetikten tanınmaz halde!

Petek Dinçöz, estetikten tanınmaz halde!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.