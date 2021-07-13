Hazar Ergüçlü yeni imajıyla takipçilerini ikiye böldü

Kendisinden 19 yaş büyük yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile yaşadığı aşkla sık sık gündem olan Hazar Ergüçlü, bu kez yeni imajıyla gündeme geldi.

Son olarak Alev Alev dizisinde rol alan oyuncu Hazar Ergüçlü, sosyal medya hesabında derin dekolteli siyah elbisesi ile verdiği pozları yayınladı.

İddialı elbisesi ile poz veren oyuncunun yeni imajı dikkat çekti.

Saçlarına kakül yaptıran Ergüçlü'nün tarzı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları "Yakışmamış", "Çok kötü olmuş", "Mahvetmiş saçlarını" yorumlarında bulundu.

Formuyla da zaman zaman dikkat çeken Ergüçlü formunu salata yiyerek ve yüzerek koruyor.



