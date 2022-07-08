YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Hazar Gölü sahilleri, bayram tatilini dolu dolu geçirecek

Hazar Gölü sahilleri, bayram tatilini dolu dolu geçirecek

08.07.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'ın Sivrice ilçesi sınırlarında yer alan Hazar Gölü, eşsiz manzarası, doğal güzellikleri, plajı, turistik tesisleri ile Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerini ağırlıyor - İşletmeci Fırat Bahçeci: - "Tesisimizde şu an otel ve Yörük çadırlarımızın doluluğu yüzde 100'e ulaştı. Geçen yıl bayram sezonunda yaklaşık 10 bin misafirimizi ağırlamıştık. Bu yıl 15 bini geçecek şekilde misafir bekliyoruz"

ELAZIĞ (AA) - SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü sahilleri, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşıyor.

Kent merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Hazarbaba ve Mastar dağlarının arasında 56 kilometrelik kıyı şeridine sahip Hazar Gölü'nün çevresindeki otel ve işletmeler, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde serinlemek ve dinlenmek isteyenlerin tercihi oldu.

Hazar Gölü sahillerine gelen tatilciler, kendine has doğası, plajları, kamp alanları, sosyal tesisleri ve tekne turları ile tatilin keyfini çıkarıyor.

Turizmciler de yaşanan yoğunluktan duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

- "Tesisimizde doluluk yüzde 100'e ulaştı"

Hazar Gölü sahilinde 12 yıldır tesis işleten Fırat Bahçeci, AA muhabirine, yaptıkları hazırlıklarla misafirlere güzel bir tatil imkanı sunduklarını söyledi.

Bayram tatili dolayısıyla yoğunluk yaşadıklarını ifade eden Bahçeci, işletmelerinde tatil dolayısıyla tüm alanların dolduğunu dile getirdi.

Çevre illerin yanı sıra yurt dışından gelen misafirleri de ağırladıklarını kaydeden Bahçeci, "Hazar Gölü sahilleri batıda olan yerleri aratmıyor. Kalite olarak Akdeniz ve Ege ile yarışıyoruz. Burada bütün aktivitelerimiz mevcut. Tesisimizde şu an otel ve Yörük çadırlarımızın doluluğu yüzde 100'e ulaştı. Geçen yıl bayram sezonunda yaklaşık 10 bin misafirimizi ağırlamıştık. Bu yıl 15 bini geçecek şekilde misafir bekliyoruz." diye konuştu.

Muğla'dan gelen Melih Ayıkpehlivan, tatilinin bir bölümünü Hazar Gölü sahilinde geçireceğini söyledi.

Arkadaşlarının tavsiyesiyle buraya geldiğini belirten Ayıkpehlivan, "Doğal güzelliğini, konaklama alanlarını çok beğendim. Herkese tavsiye ederim. Tatilimin 4 gününü burada geçireceğim. Hizmet kalitesini çok beğendim" dedi.

Tunceli'den gelen Onur Balcı da arkadaşlarıyla tatili Hazar Gölü'nde geçireceklerini ifade ederek, bölgeye sık sık geldiklerini aktardı.

Buranın doğasını ve suyunu çok sevdiğini dile getiren Balcı, "Hazar Gölü, turizmiyle doğasıyla gerçekten doğunun cenneti diyebiliriz. Ege'de Antalya'da bulduğumuz imkanların çoğunu burada da bulabiliyoruz" diye konuştu.

Malatya'dan gelen Merve Karaman da Hazar Gölü'nün doğunun en güzel yerlerinden birisi olduğunu söyledi.

Ailesiyle tatili burada geçirdiklerini anlatan Karaman, "Tatilimizi en güzel şekilde geçiriyoruz. Küçük bebeğim olmasına rağmen çok rahat ettik." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elazığ'da hava destekli trafik denetimi yapıldıElazığ'da hava destekli trafik denetimi yapıldı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde bayram trafiği devam ediyorAnadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde bayram trafiği devam ediyor
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sağlıkçılardan, Dr. Karakaya'nın öldürülmesine tepkiAdana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sağlıkçılardan, Dr. Karakaya'nın öldürülmesine tepki
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Elazığ

Elazığ Namaz Vakitleri 8 Temmuz Cuma

İmsak
03:10
Sabah
04:59
Öğle
12:33
İkindi
16:27
Akşam
19:58
Yatsı
21:38
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevgilisiyle flört ettiğini düşündü! Burun deliğini kesti

Sevgilisiyle flört ettiğini düşündü! Burun deliğini kesti

Öldürülen kocasının intikamını silah kuşanarak aldı!

Öldürülen kocasının intikamını silah kuşanarak aldı!

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Derin göğüs dekoltesine yorum yağdı! “Ben farklı bir kızım”

Derin göğüs dekoltesine yorum yağdı! “Ben farklı bir kızım”

O kadar hızlı kilo vereceksiniz ki... Metabolizma nasıl hızlandırılır?

O kadar hızlı kilo vereceksiniz ki... Metabolizma nasıl hızlandırılır?

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.