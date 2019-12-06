Hazer Amani'den romantik Sıla paylaşımı

Ahmet Kural tarafından şiddet gördüğünü iddia ederek aylarca magazin gündemine oturan Sıla, geçtiğimiz ocak ayında ünlü şef Hazer Amani ile bir aracın içinde samimi bir şekilde uyurken yakalanmıştı.

Olayın üzerinden aylar geçtikten sonra Sıla, Hazer Amani ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çift, sosyal medya hesaplarından aşk dolu paylaşımlar yapıyor.

"EN GÜZEL DOĞUM GÜNÜM SENİNLE OLDU"

Amani, sevgilisi ile Atina'da çekilmiş bir karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Amani, paylaşımına "Bu da Atina'dan bir tbt olsun o zaman. En güzel doğum günüm seninle oldu, canım benim" notunu düştü.

Ünlü şarkıcı, sevgilisinin paylaşımına, "Hihi... Çok hoşuma gitti" yorumunu yaptı. Çiftin aşk dolu paylaşımları kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

EVLENİYORLAR MI?

Aradığı aşkı bulan Sıla'nın, geçtiğimiz günlerde Hazer Amani ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturacağı iddia edilmişti. Hatta ünlü şarkıcının hamile olduğu da öne sürülmüştü.

Sıla'nın menajeri Serkan Güney, "Çıkan iddialar asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır" diyerek söylentilere noktayı koymuştu.

