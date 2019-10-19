Hazer Amani'den Sıla paylaşımı!

\u00dcnl\u00fc \u015fef Hazer Amani, S\u0131la'yla birlikte yer ald\u0131klar\u0131 foto\u011fraf\u0131 payla\u015f\u0131rken \u201cSevdi\u011fim, yolda\u015f\u0131m, oyun arkada\u015f\u0131m, can\u0131m benim...\u201d notunu d\u00fc\u015ft\u00fc.\nHazer Amani'nin payla\u015f\u0131m\u0131 k\u0131sa s\u00fcrede \u00e7ok say\u0131da be\u011feni ve yorum ald\u0131.\n\u0130\u015fte Hazer Amani'nin payla\u015f\u0131m\u0131:\n\n Bu g\u00f6nderiyi Instagram'da g\u00f6r Sevdi\u011fim, yolda\u015f\u0131m, oyun arkada\u015f\u0131m, can\u0131m benim. ???? Hazer Amani (@hazer.amani)'in payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 bir g\u00f6nderi (19 Eki, 2019, 9:30\u00f6\u00f6 PDT) \n\nPARTNERRihanna kendi reklam\u0131n\u0131 yapt\u0131M\u00fcsl\u00fcm filminin y\u0131ld\u0131z\u0131 \u015eahin Kendirci de\u011fi\u015fimiyle \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131G\u00fczel modelin payla\u015f\u0131m\u0131na be\u011feni ya\u011fd\u0131
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