MAGAZİN

Hazer Amani'den Sıla paylaşımı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.10.2019 20:43 | Son Güncelleme

MasterChef programıyla tanınan ünlü şef Hazer Amani, sevgilisi Sıla'yla fotoğrafını paylaştı.

Hazer Amani'den Sıla paylaşımı!

Ünlü şef Hazer Amani, Sıla'yla birlikte yer aldıkları fotoğrafı paylaşırken “Sevdiğim, yoldaşım, oyun arkadaşım, canım benim...” notunu düştü.

Hazer Amani'nin paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

İşte Hazer Amani'nin paylaşımı:

sila

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Sevdiğim, yoldaşım, oyun arkadaşım, canım benim. ????

Hazer Amani (@hazer.amani)'in paylaştığı bir gönderi ()


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Anahtar Kelimeler:
hazer amani sıla a.ş.k

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