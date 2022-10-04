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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Yalova'da esnafı ziyaret etti

04.10.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Yalova'da esnafı ziyaret etti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Yalova'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Çeşitli temaslar için kente gelen Nebati, Valiliği ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Vali Muammer Erol ile görüşen Nebati, kentteki yatırım ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından Yalova Belediyesine geçen Bakan Nebati'yi Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk karşıladı. Burada şeref defterini imzalayan Bakan Nebati, daha sonra meclis üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Vekili Tutuk, Bakan Nebati'ye 2,5 yıldır sürdürdüğü çalışmalara ilişkin bir sunum yaptı.

Yalova Belediyesi ziyaretinin ardından İstiklal Caddesi'ndeki esnafı gezen Bakan Nebati, çocuklara oyuncak hediye etti. Esnafla sohbet eden Nebati, ekonomide çarkların durmadan devam edeceğini belirtti. Bakan Nebati, bazı vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi.

Bakan Nebati, esnaf ziyaretinin ardından Yalova Ticaret ve Sanayi Odasında (YTSO) geçerek burada Yönetim Kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş insanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Bakan Nebati'ye, Vali Muammer Erol, AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, YTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan ve AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar eşlik etti.

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