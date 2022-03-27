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Hazır giyimde rota Amerika pazarına çevrildi

27.03.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AHKİB Başkanı Gürkan Tekin: - "Savaşın (Rusya-Ukrayna savaşı) başlamasıyla Amerika pazarına önem vermeye başladık. Buradaki pazara ciddi hamlelerimiz var. Türkiye İhracatçılar Meclisinden başkanlarımız oraya bir sefer yaptı"

KAYSERİ (AA) - HAKAN CAN ŞAHİN - Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Amerika pazarına ağırlık vermeye başladıklarını söyledi.

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğince Kayseri'de düzenlenen bir etkinliğe katılan Tekin, AA muhabirine, geçen yıl Türkiye'deki hazır giyim ve konfeksiyon ihracatçıları olarak 20 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirdiklerini, bu yıl 25 milyar doları hedeflediklerini belirtti.

Türkiye olarak geçen yıl, önceki yıla göre yüzde 19,8 artışla 950 milyon dolar ihracat gerçekleştirdikleri Amerika pazarına, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle önem verdiklerini ifade eden Tekin, "Buradaki pazara ciddi hamlelerimiz var. Türkiye İhracatçılar Meclisinden başkanlarımız oraya bir sefer yaptı. Orada gümrük vergileri anlamında bir mutabakat sağlanabilirse Amerika'ya ihracatta ciddi bir artış olacak. Onun dışında Afrika pazarı çok önemli. Buraya da ciddi bir hamle düşünüyoruz hatta bu konuda Ticaret Bakanlığımız nezdinde birtakım çalışmalar var. Bu nedenle Afrika pazarında başarılı olacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Tekin, savaş nedeniyle Rusya'da 32 marka, 655 mağaza ve 2 bin 556 satış noktasının, Ukrayna'da ise 29 marka, 267 mağaza ve 180 satış noktasının kapandığını dile getirdi.

Kapanan mağazaların yüzde 80'ninin Amerika ve Avrupa markaları olduğunu kaydeden Tekin, şöyle devam etti:

"Bunların kapanmasıyla birlikte ciddi bir daralma söz konusu ve bugün sadece hazır giyim değil, teknolojik ve diğer markalarda da ciddi kapanmalar var. Bu nedenle Rus hükümeti buna karşı bir hamle yapıyor. Karşılıklı bir çekişme başladı. Tabii ki de bu markaların en kısa zaman içinde açılmasını umut ediyoruz. Bunlar tabii ki geçici olarak kapatıldı. Savaş belli bir noktaya geldiğinde mağazaların tekrar açılacağını umut ediyorum."

- "Her şeye rağmen umutluyuz"

Tekin, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesiyle ihracatta çok daha güçlü bir ivme yakalayacaklarını söyledi.

Özellikle tasarım, inovasyon ve Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın 2023 sonrasına etkileri olacağını belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Biz bunlarla ilgili ciddi çalışmalar yapıyoruz. Sürdürülebilirlik konusunda ciddi yatırımlarımız var. Tabii ki bu yatırımlar için devletten teşvik bekliyoruz ama bu teşvik şu anda beklediğimiz oranda gelmedi. Yatırımlar için ciddi teşvikler almamız lazım. Kredi Garanti Fonunun ve özellikle Eximbank kredilerinin çok ciddi yansıması gerekiyor. Ayrıca işletme kredileri anlamında da ciddi desteğe ihtiyacımız var, özellikle imalat kesiminde. Her şeye rağmen umutluyuz. Önümüzdeki dönemde eğer biz bu sürdürülebilirliği sağlayabilirsek 2023 yılı sonuna kadar ciddi bir fark atmış olacağız, özellikle Uzak Doğu rakiplerimize karşı."

Tekin, Türkiye'deki hazır giyim ve konfeksiyon ihracatçılarının bir milyondan fazla kişiye istihdam imkanı sunduğunu sözlerine ekledi.

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