Hazır yufkadan baklava tarifi

Baklava yapmak gerçek bir ustalık ister. İncecik hamurları açmak için mutfakta profesyonel olmak gerekir. Ama bu demek değildir ki profesyonel olmayanlar baklava yapamaz... Hazır baklava yufkası kullanarak tadı gayet yerinde baklava hazırlayabilirsiniz.

Bayram sofralarının aranan lezzeti olan baklava tarifi en pratik tarifle geliyor. Şimdiden afiyetler diliyoruz!

MALZEMELER

Bir paket baklavalık yufka

1-5 su bardağı sıvı yağ

4 su bardağı ceviz ya da Antep fıstığı

250 gram tuzsuz tereyağı

Şerbeti için:

4 su bardağı su

3 su bardağı şeker

HAZIRLANIŞI

İlk olarak şerbeti hazırlayacağız

Suyu ve şekeri derin bir tencereye alın ve şeker eriyene kadar karıştırın.

Şerbeti kaynadıktan birkaç dakika sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Kullanacağınız fırın tepsisini tereyağ ile yağlayın.

Yufkalardan bir tanesini tepsiye serin.

Üzerine dövülmüş ceviz içi ya da Antep fıstığından serpin.

İkinci yufkayı üzerine serin.

Sıvı yağı yufkanın üzerinde gezdirin.

Üçüncü yufkayı da serdikten sonra üzerine ceviz ya da Antep Fıstığından serpiştirin.

Dördüncü yufkanın üzerine ise tekrar sıvı yağ gezdirin.

Yufkalar bitene kadar bir kat sıvı yağ bir kat ceviz içi şeklinde tepsiye dizmeye devam edin.

En son yufkanın üzerine bir şey koymayın ve baklavayı dilimleyin.

Bir tavada tereyağını eritin.

Yağın ilk sıcaklığı geçtiğinde baklava tepsisinin üzerine dökün.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Tepsiyi fırından alınca ilk sıcaklığı geçtikten sonra üzerine soğuk şerbetin tamamını gezdirin.

Baklavayı bir gün buzdolabında bekletin.

