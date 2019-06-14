Haziran ayının en taze ve lezzetli meyvesi çilekle hazırlayabileceğiniz 5 tarif

Soğuk çaydan pastaya kadar çilek kullanarak hazırlayacağınız bu tariflerin tadına doyum olmuyor.

Çilekli puf kek

Bu kekin hem lezzeti hem de görüntüsü muhteşem! Çilekli puf, kek tarifleriniz arasında bir numaraya yükselmek için sırada bekliyor :) Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Çilek şerbeti



Yaz sıcakları bastırdığına göre soğuk içecekler içmenin vakti gelmiş demektir. Meyveli soğuk içecekler ise yazın en çok rağbet görenlerinden. Bu içecekleri hazır almak yerine sadece 5 dakikada hem de çok daha sağlıklısını hazırlayabilirsiniz. Tarifin detayları için tıklayın.

Bir dakikada çilekli brownie



Çikolata ve çilekle hazırlanan bu brownie, tatlı krizi yaşayanların imdadına koşacak. Sadece 1 dakikada hazırlayabileceğiniz brownie tarifi için tıklayın.

Çilekli soğuk çay



Çilek, karanfil ve limonun harika uyumunu her bir yudumda hissedeceksiniz. Yaz sıcaklarına karşı lezzetli bir savaş vermek istiyorsanız tarif için tıklayın.

Çilekli kadayıflı muhallebi

Görüntüsüyle gelin tacını andıran naif pastamız son derece hafif. Tam bir yaz tatlısı olan çilekli kadayıflı muhallebi tarifinin detayları için tıklayın.

