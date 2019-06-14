YEMEK

Haziran ayının en taze ve lezzetli meyvesi çilekle hazırlayabileceğiniz 5 tarif

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 14.06.2019 09:43 | Son Güncelleme

Yaz güzeli çilekle hazırlayabileceğiniz bu yiyecek ve içeceklere bayılacaksınız! Haydi, mevsimi geçmeden en taze çilekleri toplayın, size 5 güzel tarif sunuyoruz.

Haziran ayının en taze ve lezzetli meyvesi çilekle hazırlayabileceğiniz 5 tarif

Soğuk çaydan pastaya kadar çilek kullanarak hazırlayacağınız bu tariflerin tadına doyum olmuyor.

Çilekli puf kek

çilekli puf

Bu kekin hem lezzeti hem de görüntüsü muhteşem! Çilekli puf, kek tarifleriniz arasında bir numaraya yükselmek için sırada bekliyor :) Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Çilek şerbeti

şerbet
Yaz sıcakları bastırdığına göre soğuk içecekler içmenin vakti gelmiş demektir. Meyveli soğuk içecekler ise yazın en çok rağbet görenlerinden. Bu içecekleri hazır almak yerine sadece 5 dakikada hem de çok daha sağlıklısını hazırlayabilirsiniz. Tarifin detayları için tıklayın.

Bir dakikada çilekli brownie

çilekli
Çikolata ve çilekle hazırlanan bu brownie, tatlı krizi yaşayanların imdadına koşacak. Sadece 1 dakikada hazırlayabileceğiniz brownie tarifi için tıklayın.

Çilekli soğuk çay

soğuk cay
Çilek, karanfil ve limonun harika uyumunu her bir yudumda hissedeceksiniz. Yaz sıcaklarına karşı lezzetli bir savaş vermek istiyorsanız tarif için tıklayın.

Çilekli kadayıflı muhallebi

muhallebi

Görüntüsüyle gelin tacını andıran naif pastamız son derece hafif. Tam bir yaz tatlısı olan çilekli kadayıflı muhallebi tarifinin detayları için tıklayın.

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